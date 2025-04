TORONTO, le 22 avril 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a été reconnue comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par MediaCorp Canada Inc. pour une quatrième année consécutive. Ce prix récompense les entreprises qui font preuve de leadership dans la réduction de leur empreinte environnementale, l'intégration de pratiques commerciales responsables, le soutien aux clients dans leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la mobilisation des employés dans les initiatives environnementales.

« Ce prix témoigne de nos efforts continus pour soutenir des initiatives durables qui contribuent à un changement positif pour notre équipe, nos clients et nos collectivités », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance et, guidés par notre raison d'être, nous demeurons déterminés à favoriser un avenir plus prospère. »

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité :

Nous avons organisé le premier Sommet sur l'électrification de la Banque CIBC et la deuxième édition du Sommet annuel sur le carbone de la Banque CIBC afin de faciliter les discussions essentielles avec les intervenants au sujet de la transition énergétique.

En 2024, nous avons atteint une réduction cumulative de 31,4 % des émissions absolues de GES (portées 1 et 2) par rapport à notre objectif de 30 % d'ici 2028, pour nos activités au Canada et aux États-Unis. 1

et aux États-Unis. En 2024, nous avons mobilisé 42,5 milliards de dollars et réalisé des progrès cumulatifs de 199,8 milliards de dollars vers l'atteinte de notre objectif de 300 milliards de dollars en finance durable d'ici 2030 afin d'aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs écologiques, sociaux et de décarbonation. 2

Nous avons reçu plusieurs distinctions lors de la remise des prix Sustainable Finance Awards du magazine Global Finance en 2025 pour la meilleure banque de finance durable au Canada , la meilleure banque sur le plan des obligations vertes en Amérique du Nord et la meilleure banque pour le soutien des collectivités en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Banque CIBC à l'égard de la durabilité, visitez notre site Web .

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .



1 Les émissions des portées 1 et 2 sont calculées et présentées selon la norme suivante : World Resources Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (édition révisée), mars 2024. La réduction des émissions absolues de GES de portées 1 et 2 (fondées sur l'emplacement) est calculée avant l'application des certificats d'énergie renouvelable (CER). La période de déclaration 2024 pour les émissions de GES de portées 1 et 2 s'étend du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. 2 Consultez la Méthodologie de finance durable de la Banque CIBC pour en savoir plus sur les activités écologiques, de décarbonation et sociales admissibles, ainsi que les critères d'admissibilité, les produits pour les clients PME et la méthodologie de mesure connexes utilisés pour la classification d'une opération en tant qu'opération de finance durable.



