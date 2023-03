Nouvelles nominations au Conseil jeunesse de Montréal

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de M. Kevin Martinez et M. Iles Ousmer, pour un mandat de trois ans à titre de membres. Par ailleurs, elle souhaite souligner la contribution des deux membres sortants, M. Ghassen Soufi ainsi que M. Pentcho Tchomakov, qui a pour sa part occupé le poste de président en 2022.

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé « l'implication et la participation de la jeunesse sont essentielles pour que Montréal continue d'être une ville dynamique, novatrice et adaptée pour toutes et tous. Je suis très heureuse d'accueillir au sein du Conseil jeunesse de Montréal M. Ousmer et M. Martinez ».

« S'assurer que Montréal soit un endroit où il fait bon vivre et où toutes les personnes, peu importe leurs horizons, se sentent écoutées et représentées, est au cœur de la motivation de l'engagement de M. Ousmer et M. Martinez. J'ai très hâte de pouvoir échanger et de découvrir plus en profondeur leurs aspirations pour Montréal. Je tiens également à remercier et féliciter les contributions importantes des deux membres sortants, M. Ghassen Soufi ainsi que M. Pentcho Tchomakov », a déclaré la conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif, Mme Despina Sourias.

Kevin Martinez , jeune résident de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Né à Montréal de parents chiliens, Kevin Martinez a eu la chance de grandir dans l'Ouest-de-l'Île, plus précisément dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, où il a été témoin des différentes réalités socioéconomiques et culturelles qui caractérisent la diversité montréalaise. Il est heureux d'être le premier membre du Conseil provenant de cet arrondissement, et espère encourager d'autres jeunes résidents du même coin à s'engager!

Sur le point de terminer son baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal, Kevin Martinez est fier de son parcours. En effet, après avoir redoublé sa quatrième secondaire et frôlé le décrochage scolaire plus d'une fois, il a fait du décrochage son cheval de bataille pendant la fin de son parcours secondaire, et a notamment participé à des initiatives lui permettant de partager son expérience avec d'autres élèves afin de les aider dans leurs difficultés. Passionné de politique, il a eu le plaisir de réaliser des stages auprès du Comité pour les droits humains en Amérique latine ainsi que du bureau de circonscription de Papineau. Il est particulièrement intéressé par la résolution de conflits et les opérations de maintien de la paix dans le milieu des relations internationales. Actuellement, il travaille pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, où il est un membre actif du comité Teintes unies, qui a pour but de promouvoir la diversité chez les fonctionnaires tout en luttant contre le racisme en milieu de travail.

Désirant apporter son grain de sel à l'implantation de solutions novatrices aux enjeux vécus par la jeunesse montréalaise, Kevin Martinez a une volonté sincère de s'impliquer davantage au niveau local afin de contribuer à un Montréal inclusif, vert et dynamique, où tous et toutes peuvent s'épanouir et se sentir chez soi.

Iles Ousmer, jeune résident de l'arrondissement de Mercier-Hochela-Maisonneuve

Iles Ousmer est un élève du secondaire inscrit au programme d'éducation intermédiaire du baccalauréat international. Ouvert d'esprit, il est engagé dans sa communauté et prête sa voix à des causes qui lui tiennent à cœur. Il vit à Montréal depuis toujours et a été forgé par les valeurs de la ville aux cent clochers. Parmi les enjeux qui le préoccupent, on retrouve la francophonie, le féminisme, la mobilité, l'environnement, l'inclusion, l'accès au logement et plus encore.

Issu de la diversité, Iles Ousmer a accumulé un grand nombre d'expériences de bénévolat. Il a notamment participé au Comité consultatif national sur la jeunesse de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi qu'à l'organisation des activités de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et du Mois de l'histoire des Noir-es à son école. Il a également présidé le Café BJR, une coopérative jeunesse sous forme de café communautaire, végétarien et social dans le nord de Montréal, participé à l'Académie d'été du CHUM et reçu une bourse du Lab design de cocréation pour l'aménagement dans l'est de l'île. Iles Ousmer est aussi membre du Conseil jeunesse de Bibliothèque et Archives Canada.

Animé par la langue française, il a remporté en 2021 le concours d'écriture Scriptarium avec son texte De retour à la source! et a participé à des émissions à la radio (à Radio-Canada) et à la télévision (Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, sur la chaîne Noovo). Durant son parcours, il a également gagné plusieurs prix récompensant la réussite scolaire ainsi que l'engagement dans la vie étudiante. Aujourd'hui, il aspire à bâtir un Montréal qui ne laisse personne à part, où tous et toutes œuvrent au rayonnement de cette ville où il fait bon vivre.

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

