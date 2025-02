MME GABRIELLE FYFE, JEUNE RÉSIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT DE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE, NOMMÉE AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

« C'est avec grand plaisir que je salue la nomination de Mme Fyfe au Conseil jeunesse de Montréal. Ses compétences en architecture et en aménagement seront certainement des atouts importants pour renforcer l'expertise du conseil et alimenter ses travaux. C'est réjouissant de voir que l'engagement citoyen suscite ce vif intérêt chez les jeunes de Montréal »,a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Mme Magda Popeanu.

Qui est-elle ?

Fière Montréalaise depuis près de 10 ans, Gabrielle Fyfe a habité dans plusieurs arrondissements de la ville, notamment Rosemont-La Petite-Patrie, LaSalle, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et plus récemment, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Elle est passionnée par l'aménagement de la ville de demain et les opportunités qui en feraient un lieu où il fait bon vivre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'est orientée dans le domaine de l'aménagement il y a plus de 10 ans, en complétant un baccalauréat et une maîtrise en architecture à l'Université de Montréal. Son expertise se concentre principalement sur les projets résidentiels et institutionnels dans des contextes urbains denses.

Depuis plusieurs années, Gabrielle Fyfe s'implique activement dans sa communauté de diverses façons. Pendant ses études, elle a participé à de nombreux comités étudiants en tant que représentante académique, présidente et organisatrice d'événements. Maintenant qu'elle évolue sur le marché du travail, elle contribue au comité de la relève de l'Ordre des Architectes du Québec, où elle représente les intérêts des jeunes architectes au sein de l'ordre professionnel.

En intégrant le Conseil jeunesse de Montréal, elle aspire à améliorer la qualité de vie des jeunes Montréalais-es. Selon elle, cela passe par un accès équitable au logement, un cadre bâti réfléchi,

une mobilité plus simple et verte, ainsi qu'un sentiment accru de sécurité. C'est avec ces objectifs en tête qu'elle s'implique au sein du CjM avec optimisme et détermination.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Jusqu'au 16 mars prochain, le CjM procède à une campagne de recrutement de nouvelles personnes membres. Pour en savoir plus et pour plus d'informations sur les travaux et activités du CjM, veuillez consulter : www.cjmtl.com.

