NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de Mbarouk Nassor et d'Alice Sécheresse, pour un mandat de trois ans à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). Par ailleurs, elle souhaite souligner la contribution des deux membres sortants, Marie-Antoinette Diop ainsi que Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, qui a pour sa part occupé un poste à la vice-présidence en 2022 et le poste à la présidence en 2023 et 2024.

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé « Le CjM est un espace d'écoute et d'influence pour les jeunes de notre ville. Je salue l'engagement de M. Nassor et de Mme Sécheresse et me réjouis de les voir porter leurs idées et leurs ambitions pour Montréal au sein du conseil. »

« En intégrant le Conseil jeunesse de Montréal, M. Nassor et Mme Sécheresse contribueront à faire avancer les priorités des jeunes Montréalais-es. Leur leadership et leur sens de l'engagement sont des atouts précieux pour renforcer le dialogue entre la jeunesse et les instances municipales. Je tiens également à souligner l'apport des membres sortant-es, dont l'implication a permis de faire avancer des dossiers importants pour le Conseil », a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Madga Popeanu.

Mbarouk Nassor, jeune résident de l'arrondissement de Verdun

Mbarouk Nassor est étudiant en enseignement de l'univers social au secondaire à l'Université de Montréal et boursier Loran 2024, une distinction pancanadienne remise à des jeunes leaders engagés et au fort potentiel de contribution à la société. Animé par une passion profonde pour l'éducation et le développement des jeunes, il aspire à intégrer un jour la sphère politique afin d'instaurer des réformes éducatives durables et porteuses de sens.

Fortement engagé dans les milieux scolaire et communautaire, il agit à titre d'entraîneur-chef d'équipes de soccer et de futsal, mettant de l'avant un accompagnement axé autant sur le développement personnel des jeunes que sur l'acquisition de compétences sportives et humaines.

Premier de sa famille à poursuivre des études universitaires, Mbarouk Nassor se distingue par son esprit entrepreneurial, sa résilience et son engagement concret pour une éducation plus inclusive. Dès l'adolescence, il mène des initiatives marquantes : à 17 ans, il cofonde un barbershop scolaire offrant des coupes gratuites aux élèves et au personnel, prend la direction d'un camp de soccer de performance et présente des slams engagés sur scène, à la télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux de figures publiques, dont l'ancien ministre de l'Éducation du Québec.

Puisant dans son propre vécu, il conçoit des solutions concrètes aux enjeux qu'il observe, notamment en matière de lutte contre le racisme dans le système scolaire. Mbarouk Nassor incarne la persévérance et le leadership, porté par une vision claire : laisser une empreinte durable sur la société et le monde de l'éducation, en inspirant les générations à venir. Par sa capacité à innover, son engagement terrain et sa capacité à mobiliser les jeunes, il saura contribuer de manière significative aux travaux du Conseil jeunesse de Montréal.

Alice Sécheresse, jeune résidente de l'arrondissement de Ville-Marie

Née dans Ville-Marie et issue d'une famille italienne de Saint-Léonard, Alice Sécheresse a toujours parlé de Montréal avec amour et fierté. Ce qu'elle aime de sa ville, c'est son énergie, sa diversité, ses ruelles vertes, son art mural, et surtout, le sentiment d'appartenance qu'elle lui inspire. Elle veut contribuer à son évolution et façonner un Montréal où chacun-e peut s'épanouir, où les plus vulnérables sont protégés, et où la culture rayonne.

Diplômée d'un baccalauréat en développement international et d'une maîtrise en politiques publiques, elle travaille depuis plus de trois ans avec les communautés autochtones du Québec comme consultante en gouvernance. Elle les accompagne notamment dans leurs démarches politiques et stratégiques.

Depuis ses années étudiantes, Alice Sécheresse est guidée par une conviction profonde: une démocratie vivante repose sur l'implication active de celles et ceux qui la font vivre. En explorant différentes formes d'engagement - de sa participation en politique provinciale à l'animation de divers ateliers jeunesse, jusqu'à la présentation d'un mémoire sur la réforme du mode de scrutin à l'Assemblée nationale - elle trouve sa façon de faire sa part. Ces expériences lui ont confirmé que la démocratie ne se limite pas aux urnes: elle se construit et se défend dans les idées, les rues, les débats, et surtout, dans la participation de toutes et tous à la vie commune.

Au sein du CjM, elle souhaite porter la voix des jeunes et défendre les enjeux qui lui tiennent à cœur, tels que la crise du logement, la montée alarmante de l'itinérance, les défis climatiques, l'équité de genre et la revitalisation de la culture. Elle veut aussi contribuer à bâtir une ville où les jeunes se sentent légitimes et outillé-es pour s'engager! Rejoindre le CjM, c'est pour elle une façon de mettre en action ses convictions et de continuer à grandir avec sa ville

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

