NOUVEL EXÉCUTIF ET NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

« Le CjM s'enrichit de ces nouvelles nominations, désignations et contributions. Par leur engagement et leurs travaux, les membres du CjM prouvent que la jeunesse demeure une priorité absolue pour construire le Montréal de demain, et en tant que personnes élues, c'est précisément ce qui nourrit nos travaux », a déclaré la présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal, Mme Martine Musau Muele.

« Toutes mes félicitations à M. Martinez, Mme Guillaume et M. Ousmer pour leur désignation au comité exécutif du CjM. C'est avec enthousiasme que j'entrevoie notre collaboration! C'est également un plaisir d'accueillir M. Caetano en tant que nouveau membre du CjM et de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de M. Abdenour Douraid », a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Mme Magda Popeanu.

Présidence et vice-présidences

Kevin Martinez, président

Né à Montréal de parents chiliens, Kevin Martinez a eu la chance de grandir dans l'ouest de l'île, plus précisément dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, où il a été témoin des différentes réalités socioéconomiques et culturelles qui caractérisent la diversité montréalaise. Il est heureux d'être le premier membre du Conseil provenant de cet arrondissement et espère encourager d'autres jeunes du même coin à s'engager!

Sur le point de terminer son baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal, Kevin Martinez est fier de son parcours. En effet, après avoir redoublé sa quatrième secondaire et frôlé le décrochage scolaire plus d'une fois, il en a fait son cheval de bataille pendant la fin de son parcours secondaire, et a notamment participé à des initiatives lui permettant de partager son expérience avec d'autres élèves afin de les aider dans leurs difficultés. Passionné de politique, il a eu le plaisir de réaliser des stages auprès du Comité pour les droits humains en Amérique latine ainsi que du bureau de circonscription de Papineau. Il est particulièrement intéressé par la résolution de conflits et les opérations de maintien de la paix dans le milieu des relations internationales. Actuellement, il travaille pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, où il est un membre actif du comité Teintes unies, qui a pour but de promouvoir la diversité chez les fonctionnaires tout en luttant contre le racisme en milieu de travail.

Désirant apporter son grain de sel à l'implantation de solutions novatrices aux enjeux vécus par la jeunesse montréalaise, Kevin Martinez a une volonté sincère de s'impliquer davantage au niveau local afin de contribuer à un Montréal inclusif, vert et dynamique, où tous et toutes peuvent s'épanouir et se sentir chez soi.

Gaëlle Guillaume, vice-présidente

Résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie depuis plus d'une décennie, Gaëlle Guillaume est passionnée du vivre-ensemble, de la diversité et de l'inclusion en milieu urbain. D'origine haïtienne, elle porte en elle les richesses culturelles et les valeurs de sa communauté avec fierté.

Œuvrant dans le domaine immobilier, elle utilise son bagage diversifié pour créer des espaces de vie centrés sur l'intersectionnalité. De plus, son engagement pour la transition écologique et l'équité territoriale se reflète dans ses efforts pour promouvoir des solutions axées sur la résilience des communautés les plus marginalisées. Titulaire d'un baccalauréat en urbanisme, elle possède une compréhension approfondie des enjeux liés à l'aménagement urbain et à la construction, ce qui l'a préparée à relever les défis complexes auxquels les villes modernes sont confrontées. Parallèlement, elle a été une des mentorées du programme de leadership Women4Climate du réseau international C40 et siège au conseil d'administration de Ma Chambre, un organisme dédié à la sauvegarde et au développement du logement social.

Comme membre du Conseil jeunesse de Montréal, Gaëlle Guillaume souhaite inspirer d'autres jeunes à s'impliquer dans la création d'une ville plus équitable et représentative des jeunes Montréalais-es.

Iles Ousmer, vice-président

Iles Ousmer est étudiant en sciences de la santé dans le cadre du programme Baccalauréat International au Collège Jean-de-Brébeuf et aspire un jour à devenir neurochirurgien. Impliqué dans le domaine de la santé, il est membre du comité Équité, Diversité et Inclusion (EDI) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et ambassadeur au comité Action jeunesse sur l'usage de substances psychoactives de Santé Canada. Passionné par l'accès équitable aux soins, Iles Ousmer a obtenu un certificat en réduction des disparités raciales en santé au sein de la Harvard Online School. Dans le cadre de ses études, il a également rédigé son mémoire interdisciplinaire sur l'autochtonisation de l'innovation au CHUM.

Conscient de l'importance du développement sain de la jeunesse ayant lui-même été étudiant-athlète dans l'équipe de rugby collégiale de Brébeuf, Iles Ousmer met sur place un projet d'accessibilité aux sports dans une école secondaire du nord de Montréal, en partenariat avec l'Organisation du baccalauréat international, qui lui a décerné la bourse Suma Kuvari du Fonds d'action mondial pour la jeunesse. À son collège, il est notamment président du comité Salam et vice-président du comité Coda travaillant respectivement pour la représentation des communautés moyen-orientales et maghrébines et la lutte contre le cancer.

De ses débuts où il était président du conseil d'administration d'une coopérative jeunesse ayant ouvert un café végétarien, social et communautaire qui, en plus d'autres implications, lui auront valu de recevoir la bourse Jocelyne Monti, la bourse Mellie-Pensato et la médaille du député fédéral de Bourassa-Sauvé à ses projets actuels consistant entre autres à compléter la fondation d'un nouveau comité d'innovation en neurologie à son collège et d'enseigner la biologie comme activité parascolaire préparatoire au concours national de biologie de l'Université de Toronto au secondaire, Iles Ousmer a vu l'impact de son implication se manifester concrètement à Montréal. Au sein du CjM, il est notamment responsable du comité ad-hoc se penchant sur les enjeux autochtones.

Nouveau membre

Tommy Caetano

Montréalais d'origine portugaise ayant habité toute sa vie dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Tommy Caetano étudie au baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Montréal est pour lui une métropole chargée d'histoire, mais aussi une ville riche de culture où à chaque coin de rue se cache un nouveau trésor. C'est ce qui rend la ville aussi unique à ses yeux.

Pendant ses études, il s'implique dans sa communauté de différentes façons, notamment auprès des jeunes de familles défavorisées de son arrondissement. Tommy Caetano aspire à collaborer avec des personnes et des organisations partageant sa vision pour bâtir un environnement plus équitable et inclusif. Il souhaite notamment promouvoir des valeurs qui lui tiennent à cœur telles que l'inclusion, l'égalité des chances ainsi que l'engagement communautaire.

Son engagement au sein du Conseil jeunesse de Montréal lui permettra de mettre de l'avant les intérêts de tous les jeunes montréalais, afin de faire de Montréal une ville où chacun peut trouver sa place et s'épanouir.

Renouvellement de mandat

Abdenour Douraid

Abdenour Douraid est un jeune engagé dans sa communauté et dans le développement de politiques publiques favorisant la sécurité, l'environnement et le bien-être des jeunes. Fier résident de Saint-Léonard, il vit dans son quartier de l'est de Montréal depuis sa naissance et en connaît bien les enjeux.

Actuellement étudiant aux certificats en droit, criminologie et victimologie à l'Université de Montréal, Abdenour Douraid travaille également pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), où il contribue activement à des enjeux cruciaux en matière de justice. Son parcours académique et professionnel s'appuie sur une implication communautaire remarquable, débutée dès le secondaire.

À titre de membre de l'Association des élèves du secondaire de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, il a mené, avec ses collègues, des initiatives en faveur d'une transition écologique concrète, mobilisant les administrations scolaires pour répondre aux défis environnementaux actuels. Cette démarche exemplaire lui a valu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, une distinction mise en lumière par le premier ministre François Legault. Il siège actuellement au conseil d'administration de la Maison des jeunes de Saint-Léonard, où il veille à ce que les enjeux de sécurité publique soient au cœur des préoccupations. Abdenour Douraid a également été membre des comités d'appel à projets pour des initiatives telles que Pour et par les jeunes et Prévention Montréal. Son aisance oratoire et son esprit critique l'ont conduit à remporter la 34e édition du concours des débats oratoires du Barreau de Montréal.

Depuis déjà trois ans sein du Conseil jeunesse de Montréal, Abdenour Douraid œuvre à faire de Montréal une ville inclusive, durable et sécuritaire, offrant à chaque jeune les conditions pour s'épanouir pleinement.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

Facebook : /cjmtl

Twitter : @cjmtl

Instagram : @conseiljmtl

www.cjmtl.com

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

Renseignements : Conseil jeunesse de Montréal, Geneviève Coulombe, Coordonnatrice, 514 250-8258, [email protected]