NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de Mme Marie-Antoinette Diop et Mme Yue Qian Zhang, pour un mandat de trois ans à titre de membres. Par ailleurs, elle souhaite souligner la contribution des deux membres sortantes, Mme Sarah El Ouazzani ainsi que Mme Joia Duskic, qui a pour sa part occupé le poste de vice-présidente de mars 2022 à mars 2023.

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé « La jeunesse apporte une perspective précieuse et unique qui enrichit notre ville. L'engagement des membres des conseils consultatifs est un moteur indispensable pour l'évolution de Montréal. Je me réjouis d'accueillir Mme Diop et Mme Zhang au sein du Conseil jeunesse de Montréal et je leur souhaite un bon mandat. »

« Grâce à son dynamisme, à sa capacité à formuler des propositions fortes et à la diversité des expertises de ses membres, le Conseil jeunesse de Montréal joue un rôle clé dans notre démocratie municipale. L'arrivée de Mme Diop et de Mme Zhang s'inscrit dans notre volonté de mettre de l'avant les perspectives des jeunes et je suis impatiente de les voir contribuer à l'avancement de notre ville. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux membres sortantes pour leur dévouement, a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Madga Popeanu.

Marie-Antoinette Diop, jeune résidente de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Titulaire d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université de Montréal, Marie-Antoinette Diop y poursuit actuellement un certificat en droit, tout en siégeant sur plusieurs conseils d'administration. Depuis maintenant une décennie, elle s'engage auprès de diverses œuvres philanthropiques et a d'ailleurs reçu en 2015 la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour son implication sociale active dans sa communauté.

Marie-Antoinette Diop a commencé sa carrière comme attachée commerciale junior auprès de la Délégation générale du Québec à Mexico, puis s'est jointe à l'Association des brasseurs du Québec en tant que directrice, stratégies et politiques. Elle y est responsable des relations gouvernementales et publiques.

Ayant grandi sur le Plateau Mont-Royal, aux portes du Quartier des spectacles, elle est particulièrement sensible aux enjeux d'itinérance des personnes autochtones et aux répercussions sur la sécurité publique que cela implique. L'art et la culture ont joué un rôle crucial dans son développement personnel. Fascinée par la richesse culturelle de Montréal, elle s'est donnée pour mission de soutenir et promouvoir le milieu des arts de la scène au Québec et le rendre plus accessible pour tous et toutes. Elle a toujours cru en la nécessité de la représentation des jeunes dans les instances décisionnelles et en l'importance d'une réflexion intersectionnelle. Son expérience professionnelle constituera un atout précieux pour le CjM.

Yue Qian Zhang, jeune résidente de l'arrondissement de LaSalle

Yue Qian Zhang est présentement étudiante au CÉGEP Collège Jean-de-Brébeuf au BI sciences de la santé. Ayant immigré de la Chine à Montréal à l'âge de 2 ans, elle voit la ville comme un endroit d'opportunités, de connexions et d'inclusion qui ont forgé son identité. Elle vit à LaSalle depuis plus d'une décennie maintenant et s'est impliquée durant les deux dernières années au Conseil jeunesse de LaSalle.

Étant passionnée par la technologie et les sciences depuis le secondaire, Yue Qian Zhang lutte pour promouvoir la place des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Elle s'implique notamment comme alumni et ambassadrice à Technovation Montréal, un OBNL visant à promouvoir la place des femmes en technologie et en entrepreneuriat. Au sein de son collège, elle préside le comité BrébeufHx, qui offre des ateliers de programmation et organise le hackathon annuel de Brébeuf, un événement de programmation pour apporter des solutions technologiques à des enjeux de la communauté. Sous sa présidence, l'équipe a reçu le prix AURA décerné par l'Association des collèges privés du Québec pour l'impact de la 7e édition du hackathon. De plus, Yue Qian Zhang a réalisé de multiples stages en recherche, notamment au Centre hospitalier Sunnybrook à Toronto, au CHUM et au CHU Sainte-Justine, où elle a pu mettre sa passion pour la technologie et la science au service de la société. Au secondaire, elle a eu l'opportunité de participer à un échange étudiant à Kangiqsujuaq, au Nunavik, ce qui lui a permis de se sensibiliser à une toute nouvelle culture, tout en redéfinissant sa relation avec le territoire. Elle a eu l'honneur de recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur général et de multiples bourses scolaires pour son engagement communautaire.

Au sein du Conseil jeunesse de Montréal, elle souhaite continuer à lutter pour la place des femmes et d'autres minorités dans les domaines STIM, ainsi que plus largement pour la diversité et l'inclusion.

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

