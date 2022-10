NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de Mme Mowahib Hassan Doualeh pour un mandat de trois ans à titre de membre, ainsi que le renouvellement, pour un second mandat de trois ans à titre de membre, de Mme Rime Diany et de M. Pentcho Tchomakov, actuel président. Par ailleurs, elle souhaite souligner la contribution de la membre sortante, Mme Catherine Maertens.

« Le travail du CjM est fort important au sein de la Ville de Montréal. Par ses recherches pertinentes, il offre des idées innovantes à l'administration municipale. C'est grâce à l'implication de jeunes engagé-es comme Mme Hassan Doualeh, Mme Diany et M. Tchomakov que le travail du CjM est aussi dynamique », a affirmé la présidente du conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

« C'est un plaisir d'accueillir Mme Mme Hassan Doualeh en tant que nouvelle membre et de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de Mme Diany et de M. Tchomakov. Je me réjouis de constater que l'engagement citoyen suscite autant d'intérêt au sein des jeunes de Montréal », a déclaré la conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, Mme Despina Sourias.

Nouvelle membre

Mme Mowahib Hassan Doualeh

Étudiante en sciences politiques à l'Université de Concordia, Mowahib Hassan Doualeh a toujours été passionnée de droits humains, justifiant son choix de filière universitaire. Dans son temps libre, elle prend plaisir à participer à des conférences touchant aux barrières auxquelles les minorités visibles font face. À travers son engagement avec la Commission des étudiant-ess du Canada, elle a su joindre des milliers de jeunes à travers le pays et défendre leurs intérêts auprès de représentant-es gouvernementaux et d'acteur-trices principaux en matière de politique jeunesse. L'une des plus grandes réalisations de Mowahib Hassan Doualeh s'est concrétisée en mars 2022 lorsqu'elle a échangé avec Malala Yousafzai sur l'éducation des femmes et leur épanouissement au Canada et ailleurs.

Originaire de la Ville de Québec, Mowahib a eu le plaisir de déménager à Montréal et de côtoyer des Montréalais-es issu-es de différents milieux à travers ses divers engagements dans le milieu de la politique jeunesse et pour la promotion d'une inclusion intersectionnelle à l'échelle locale, régionale et nationale. Notamment, Mowahib a eu l'honneur de prendre part à plusieurs panels afin de partager son expertise sur une variété de sujets comme l'islamophobie, le racisme systémique ainsi que la santé mentale auprès d'organismes et de ministres fédéraux. En tant que membre du CjM, elle souhaite assurer la juste représentation des jeunes Montréalais-es afin que leurs voix soient amplifiées et que leurs intérêts soient défendus. Au cours de son mandat, Mowahib Hassan Doualeh s'engage à défendre plus particulièrement les jeunes en situation de marginalisation afin d'assurer leur pleine inclusion au sein de la communauté montréalaise. D'après elle, le CjM est un pas de plus vers une société qui valorise sincèrement la voix des jeunes.

Renouvellement de mandats

Mme Rime Diany

Rime Diany étudie présentement en médecine à l'Université de Montréal. Récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, elle a un désir ardent de s'impliquer dans sa communauté.

À travers les années, elle s'est engagée de diverses manières pour faire une différence autour d'elle. Elle s'est impliquée au sein de la population plus âgée en faisant régulièrement du bénévolat au Centre d'hébergement Saint-Andrew. Elle a d'ailleurs participé au programme Missive, un stage intensif combinant bénévolat et séminaires éducatifs portant sur le système de santé. Elle a également fait du bénévolat auprès de personnes ayant des déficiences intellectuelles au sein du centre Miriam. Durant la crise de la COVID-19, Rime Diany est allée prêter main forte au personnel de la santé en travaillant dans les centres de dépistage. Elle a aussi organisé une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour les Rohingyas dans le cadre du programme Quand la jeunesse parraine une personnalité publique, organisé par Oxfam-Québec.

Ayant grandi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rime Diany est fière d'être Montréalaise. En tant que membre du CjM, elle s'engage à s'assurer que le bien-être, les valeurs et les préoccupations des jeunes soient écoutés et pris en compte. Ses principaux objectifs sont l'inclusion de tous-tes les jeunes, peu importe leur situation socioéconomique, et l'accès à l'éducation sous toutes ses formes.

M. Pentcho Tchomakov, président

Originaire de la Bulgarie, mais ayant vécu près de toute sa vie à Montréal, Pentcho Tchomakov vit dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il travaille présentement comme gestionnaire de produit chez Borealis AI, un laboratoire de recherche en intelligence, et il vient de terminer une maîtrise en génie informatique à l'École polytechnique de Montréal.

Fortement impliqué dans sa communauté depuis qu'il est très jeune, Pentcho Tchomakov a longtemps œuvré auprès des associations étudiantes de génie autant à l'Université McGill qu'au niveau pancanadien. Il a organisé de nombreuses conférences sur le leadership et la diversité et l'inclusion en génie.

Passionné par la politique locale et tous les enjeux qui touchent sa ville d'accueil, il souhaite poursuivre son parcours au sein du CjM en se concentrant sur l'action citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun et la planification de la ville intelligente du 21e siècle. Il est convaincu qu'une meilleure planification à long terme saura mieux satisfaire les besoins de la jeunesse montréalaise dans le futur.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

