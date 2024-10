LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL LANCE UN NOUVEL AVIS SUR L'ART PUBLIC MONTRÉALAIS

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - C'est en présence de plus d'une centaine de personnes que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a lancé hier son nouvel avis intitulé L'art public montréalais : oser la jeunesse. Comment l'art public porté par la Ville de Montréal peut-il être plus accessible, engageant et inspirant pour les jeunes de 12 à 30 ans ?

L'art public montréalais: oser la jeunesse. (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Le lancement s'est tenu au MEM - Centre des mémoires montréalaises, en présence de Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal et de Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'art public est un sujet d'actualité pour de nombreuses métropoles culturelles dans le monde et nous soutenons que Montréal doit faire partie de cette conversation. L'art public est un moyen puissant d'activer un espace physique, de manière esthétique, culturelle et sociale - une contribution importante pour faire face aux défis complexes du monde actuel, notamment traversé par les questions de développement durable et d'autodétermination culturelle.

La présence de l'art dans l'espace urbain reflète bien souvent d'importantes politiques du secteur public et à l'aube de l'écriture de la nouvelle Politique de développement culturel 2025-2030 de la Ville de Montréal, il est important de comprendre la relation que la jeunesse montréalaise entretient avec l'art public. Comment soutenir un art public plus démocratique, accessible, engageant et représentatif des préoccupations de la relève montréalaise ? Pour la Ville : en choisissant de porter des actions qui ont le potentiel de mieux impliquer et atteindre un public de 12 à 30 ans. Dans cet avis, les membres du CjM formulent 12 recommandations aux élu-es de la Ville de Montréal dont notamment :

Recommandation 1

Que la Ville de Montréal développe un programme pérenne de soutien aux œuvres d'art temporaires et éphémères, en complément à la production d'œuvres d'art public permanent. Ce projet pourrait être mené par l'expertise artistique du Bureau d'art public, possiblement en collaboration avec d'autres organismes spécialisés en art public et en médiation culturelle.

Recommandation 2

Que la Ville de Montréal détermine des espaces pour présenter des œuvres d'art public temporaires et éphémères en rotation, dans l'ensemble des 19 arrondissements. Pour mieux atteindre les jeunes habitant les quartiers moins bien desservis en art public, nous recommandons que la Ville déploie en priorité ses actions dans les secteurs où il y a peu d'art public mais beaucoup de jeunes âgé-es de 12 à 30 ans, par exemple Montréal-Nord, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville.

Recommandation 3

Que la Ville de Montréal bonifie les initiatives de mentorat et développe des stratégies d'accompagnement pour les artistes de la relève en art public.

Recommandation 6

Que la Ville de Montréal développe un programme de médiation culturelle pérenne afin de valoriser les œuvres d'art public existantes auprès des jeunes. Ce programme serait axé sur la rencontre entre l'artiste et les jeunes citoyen-nes habitant le territoire où l'œuvre d'art est installée et ferait partie des stratégies envisagées pour faire vivre l'œuvre d'art public après son inauguration.

Recommandation 12

Que la Ville de Montréal finance la création d'un plan directeur en art public élaborant la vision curatoriale et stratégique du BAP, renouvelable aux cinq ans. Ce document viserait un développement cohérent, visionnaire et réfléchi de l'art public montréalais. Il devrait être publiquement accessible aux jeunes et pourrait servir d'inspiration aux arrondissements pour la gestion de l'art public ou l'élaboration de plans de développement et d'urbanisme.

« En abordant l'art public, nous voulions souligner qu'il s'agit d'une responsabilité partagée par toute la communauté, et les jeunes en font partie intégrante. Notre génération souhaite contribuer activement à un environnement urbain où l'art est accessible et inclusif. Nous espérons que la Ville considérera nos 12 recommandations pour que l'art public devienne un reflet authentique de toutes les voix et sensibilités montréalaises. Nous espérons que nos recommandations seront accueillies avec ouverture et qu'elles contribueront à une ville où l'art public est le reflet vibrant de la diversité et de la créativité de tous ses citoyen-nes », a affirmé le président du Conseil jeunesse de Montréal, M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil.

« Ce nouvel avis du Conseil jeunesse de Montréal souligne à quel point l'implication des jeunes dans l'art public est cruciale pour façonner l'identité unique de notre ville. Les 12 recommandations proposées témoignent de leur créativité et de leur engagement pour une ville plus inclusive et vibrante. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer ces suggestions dans l'élaboration de la nouvelle Politique de développement culturel 2025-2030 de la Ville de Montréal. La participation active des jeunes est essentielle pour continuer à faire de Montréal une métropole dynamique et représentative de toutes ses voix », a déclaré Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour télécharger le document : avis_art_public_oser_la_jeunesse.pdf (montreal.qc.ca) .

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgé.es de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

