Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 20 décembre 2021 de désigner MM. Souleymane Guissé à la présidence du Conseil interculturel de Montréal et Juste Rajaonson à la vice-présidence. Elles se réjouissent également du renouvellement, pour un second mandat à titre de membre, de M. Juste Rajaonson, et de la nomination, pour un premier mandat à titre de membre, de M. Ricardo Gustave.

« Je salue les désignations de MM. Souleymane Guissé et de Juste Rajaonson à titre de président et vice-président, et félicite la nomination de Ricardo Gustave pour son premier mandat à titre de membre. Leurs expertises et expériences pourront être mises à contribution pour favoriser et valoriser la participation des citoyennes et citoyennes de divers horizons », a souligné Mme Martine Musau Muele.

Souleymane Guissé

Médiateur interculturel de formation, Souleymane Guissé œuvre à divers niveaux dans le domaine de l'employabilité et du développement de la main-d'œuvre depuis plus dix ans. Ainsi, il a travaillé en tant que conseiller en emploi, chargé de projet ou encore coordonnateur de programmes. En phase avec les enjeux et dynamiques sociaux du moment, M. Guissé a développé une grande expertise en ÉDI (équité, diversité et inclusion) ces dernières années. En tant que président du conseil interculturel de Montréal, il entend travailler avec tous les acteurs de l'écosystème montréalais afin de faire de la métropole une ville leader et inclusive. En effet, Montréal a le devoir d'être une ville représentative de la diversité de ses citoyens à l'endroit de laquelle ces derniers affichent un haut sentiment d'appartenance.

Juste Rajaonson

Titulaire d'un doctorat en études urbaines, Juste Rajaonson est professeur à l'ESG-UQAM. Ancien fonctionnaire fédéral, le professeur Rajaonson est spécialisé dans la mesure de l'impact des politiques et des programmes publics. À ce titre, il a été évaluateur et auditeur pour Développement économique Canada où il a contribué au succès de nombreuses initiatives gouvernementales dédiées aux groupes sous-représentés comme les autochtones, les femmes, les minorités visibles et les collectivités éloignées du Québec. Il a également siégé aux côtés des sous-ministres fédéraux au Bureau du Conseil privé pour piloter l'évaluation des nouvelles initiatives de recrutement de la fonction publique fédérale. Finalement, avant 2016, le professeur Rajaonson a siégé sur de nombreux comités d'experts en développement territorial, publié dans des revues de recherche et présenté le fruit de ses travaux en Europe, aux États-Unis et ailleurs au Canada lors de conférences internationales sur les villes.

Ricardo Gustave

Ricardo Gustave milite pour une société à échelle humaine. Ses engagements en faveur des droits humains et de justice sociale le conduisent à siéger au conseil d'administration d'Alternatives, un organisme de solidarité internationale. Il s'implique auprès de sa communauté en travaillant sur des enjeux de discrimination raciale, de diversité et d'inclusion au sein de l'organisme communautaire Parole d'excluEs. Il contribue aussi à la réflexion entourant les enjeux de la diversité à travers des publications, dont un chapitre Montréal : une métropole qui assume sa diversité? dans Montréal en chantier : Les défis d'une métropole pour le XXIe siècle sous la direction de Jonathan D. Folco. Titulaire d'un baccalauréat en sociologie, il poursuit ses études de maîtrise dans le même domaine à l'UQAM

« Je tiens à transmettre nos félicitations à M. Souleymane Guissé, M. Juste Rajaonson et M. Ricardo Gustave. Nous accueillons ces nominations au CIM avec enthousiasme. Ce sont des personnes d'un engagement remarquable qui sauront mettre leur expérience et leur dynamisme au service de la diversité montréalaise. Je suis heureuse de pouvoir compter sur leur contribution et sur leur expertise au cours des prochaines années », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

