Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, et Cathy Wong, présidente du conseil de Ville, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 16 décembre 2019 de nommer M. Souleymane Guissé à la présidence du Conseil interculturel de Montréal et Mmes Marie-Christine Jeanty et Angela Sierra à la vice-présidence. Elles se réjouissent également du renouvellement, pour un second mandat de trois ans à titre de membre, de M. François Fournier.

« Je salue les nominations de M. Souleymane Guissé à la présidence du CIM, de Mmes Marie-Christine Jeanty et d'Angela Sierra à la vice-présidence, de même que le renouvellement de M. François Fournier comme membre. Leur expertise et leur expérience pourront être mises à contribution pour favoriser et valoriser la participation des citoyennes et citoyens de divers horizons », a souligné Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Souleymane Guissé

Souleymane Guissé est un professionnel de l'insertion socioprofessionnelle et du développement de carrière. Il s'est spécialisé en immigration et en relations interculturelles. Son implication citoyenne l'a amené à siéger au Conseil consultatif des personnes immigrantes (CCPI), à participer à des projets de recherche universitaire et à collaborer à des réalisations de films documentaires qui touchent ses sujets de prédilection. À titre de conférencier, il aborde des thèmes relatifs aux flux migratoires et à l'intégration des étudiants internationaux dans leur pays d'accueil. Au Conseil interculturel de Montréal, il entend continuer à œuvrer pour l'intégration économique des personnes immigrantes, à contribuer à la lutte contre le profilage racial et à faire la promotion du vivre-ensemble. Souleymane est titulaire d'un master en études anglophones de l'Université de Grenoble en France et d'une maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke au Québec.

Marie-Christine Jeanty

Diplômée en animation et recherche culturelles (baccalauréat par cumul en communications) Marie-Christine Jeanty surprend par l'éclectisme de son parcours académique et professionnel. Un fil conducteur : sa détermination à contribuer à l'édification d'un monde meilleur, ouvert à toutes les différences, résolu dans la promotion et la défense de l'égalité entre tous les humains. Sa passion pour la culture l'amène d'abord à s'impliquer bénévolement dans différents festivals et avec le temps, la pousse à utiliser le micro et sa plume pour, à la fois, faire rayonner ces cultures dont on parle trop peu dans l'espace public et créer des ponts entre les individus. Comme le dit « Dany Laferrière : « Que reste-t-il quand tout tombe ? La culture ». Et l'énergie d'une forêt de gens remarquables … ». Aujourd'hui c'est dans le nord-est de la ville que vous pourrez la croiser, dans les bibliothèques de Montréal-Nord ou à la Maison d'Haïti dans Saint-Michel. Elle a un attachement particulier pour les habitant.e.s de ces quartiers dont l'énergie et la bonne humeur sont contagieuses. Engagée dans la communauté depuis près de 20 ans, elle poursuit son engagement au CIM depuis janvier 2018.

Angela Sierra

Angela Sierra est une montréalaise d'origine colombienne, devenue citoyenne canadienne en 2004. Elle détient un baccalauréat en communication et journalisme de l'Universidad Javeriana de Bogotá en Colombie et un diplôme en cinéma et télévision de l'Université Aix-en-Provence en France. Elle vit et travaille à Montréal depuis 1999. Elle a œuvré comme recherchiste en production audiovisuelle pour des émissions d'affaires publiques à Montréal et en Colombie, ainsi qu'en communication et production événementielles en France. Depuis 2007, elle est à la direction générale de la Fondation LatinArte, la première vitrine pour les artistes d'origine latino-américaine à Montréal. En octobre 2012, la Chambre de commerce latino-américaine du Québec dévoilait son nom en tant que finaliste dans la catégorie Leadership en action du Concours d'entrepreneuriat. La même année, elle est nommée par l'agence Média Mosaïque dans le Top 20 des personnalités de la Diversité 2012. Depuis 2017, Angela Sierra mobilise la communauté latino-américaine en vue de la création de la Maison des Amériques, le premier centre mettant en lumière le continent américain et misant sur une offre d'affaires, culturelle et communautaire de proximité, accessible à un large public.

François Fournier

François Fournier est titulaire d'une maîtrise en science politique et d'un doctorat en sociologie. Il a notamment développé, au fil des 30 dernières années, une expertise en matière de racisme, de diversité culturelle et de vivre ensemble. Au début des années 1990, le Comité d'intervention sur la violence raciste l'engageait pour synthétiser ses consultations publiques, coordonner et animer les discussions du comité, effectuer la recherche pertinente et rédiger un rapport. De 2007 à 2008, à titre d'analyste senior à la Commission Bouchard-Taylor, il mena plusieurs recherches d'appoint pour alimenter l'analyse et les recommandations liées au mandat de la Commission. De 2008 à 2010, il participa comme consultant au Groupe de travail du Conseil de l'Europe sur les compétences interculturelles dans les services sociaux. En 2011, il fut directeur exécutif du Symposium international sur l'interculturalisme, tenu à l'initiative du professeur Gérard Bouchard et du Conseil de l'Europe. Présentement, il est coordonnateur scientifique pour l'Unité de soutien à la recherche axée sur le.la patient.e.

« Nous tenons à transmettre nos félicitations à M. Souleymane Guissé et Mmes Marie-Christine Jeanty et Angela Sierra pour leur nomination à titre de président et de vice-présidentes du CIM. Nous accueillons ces nominations avec enthousiasme. Je tiens à féliciter également M. François Fournier pour son renouvellement comme membre. L'engagement de ces personnes est remarquable. Elles sauront certainement mettre leur expérience et leur dynamisme au service de la diversité montréalaise », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes les questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de 15 membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités, en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

