Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 21 novembre 2022 de désigner Mme Layla Belmahi à la présidence du Conseil interculturel de Montréal et M. Youssef Benzouine à la vice-présidence. Elles se réjouissent également du renouvellement, pour un second mandat à titre de membre, de Mme Catherine Limperis. Par ailleurs, elles tiennent également à souligner la contribution du président sortant, M. Souleymane Guissé, qui quitte le CIM à l'issue de six années de mandat, dont trois à titre de président.

« Je salue les nominations de Mme Layla Belmahi et de M. Youssef Benzouine à titre de présidente et vice-président, et je félicite Mme Catherine Limperis pour son renouvellement de mandat à titre de membre. Ces membres pourront continuer à mettre leurs expertises et leur engagement au service des travaux au CiM, tout en restant à l'écoute des besoins des Montréalaises et des Montréalais de diverses origines », a souligné Mme Martine Musau Muele.

Mme Layla Belmahi, nouvelle présidente

Mme Layla Belmahi est passionnée par la mise en réseau d'organismes, d'institutions et d'individus pour arriver à plus de justice sociale. Après un baccalauréat en Communication et Cultural Studies de l'Université Concordia, elle a obtenu une maîtrise en communication internationale et interculturelle à l'UQAM. Son mémoire a porté sur la perception identitaire des Montréalais-es noir-es, avec une perspective historique sur les relations interculturelles à Montréal. À Rabat (Maroc), elle a cofondé le mouvement féministe Woman Choufouch, qui luttait contre les violences envers les femmes. À Montréal, elle a continué son engagement à travers diverses initiatives, avec un regard davantage intersectionnel. Elle a contribué au collectif MTL sans profilage ainsi qu'à des projets de recherche ayant mis en lumière des réalités vécues par des femmes, des personnes immigrantes, ou des personnes dont les parents ont immigré à Montréal. Après avoir travaillé à la Maison de l'innovation sociale et à la Coalition montréalaise des Tables de quartier, Mme Belmahi est aujourd'hui chargée de programme Communautés bâtissant l'avenir des jeunes à l'Institut Tamarack.

M. Youssef Benzouine, nouveau vice-président

M. Youssef Benzouine est originaire du Maroc et réside à Montréal depuis 9 ans. Il s'y est d'abord installé dans le cadre de ses études à l'Université de Montréal où il a obtenu en 2017 une maîtrise en science politique. Son mémoire portait sur les dynamiques entre ONG et État et plus spécifiquement sur les rapports de pouvoir au sein de celles-ci. Que cela soit sur le campus ou en dehors, il a eu divers engagements en lien avec la solidarité internationale ou la déconstruction des préjugés sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. À la suite de ses études, M. Benzouine a travaillé dans le milieu communautaire du droit au logement, conjuguant ainsi son grand intérêt pour la justice sociale à ses connaissances théoriques. Il est présentement en train de poursuivre un doctorat en sciences des religions à l'Université de Montréal.

Mme Catherine Limperis, renouvellement de mandat

Détentrice d'un baccalauréat ès arts de l'Université McGill et d'un certificat de gestion des organismes à but non lucratif de l'UQAM, Mme Catherine Limperis œuvre auprès des communautés ethnoculturelles depuis 30 ans, notamment comme fondatrice et dirigeante d'un organisme communautaire voué à l'accueil, à l'établissement, à la francisation et à l'intégration des nouveaux immigrants et des réfugiés. Au fil des ans, elle a participé au développement de nombreux services novateurs pour les néo-Québécois et réalisé un travail de sensibilisation colossal au fait interculturel auprès de nombreuses instances publiques, parapubliques et communautaires. Bénévole dévouée, Catherine est co-fondatrice du YMCA Cartierville et membre de son comité consultatif, ainsi que co-fondatrice de la Résidence pour personnes âgées Estia et membre du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent.

« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur l'expertise de Mme Layla Belmahi, de M. Youssef Benzouine et de Mme Catherine Limperis au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs connaissances et leur engagement social contribueront grandement au développement d'une métropole plus juste et plus inclusive. Leur dévouement permettra de continuer à représenter et de faire valoir les réalités et les voix des Montréalaises et des Montréalais dans toute leur diversité au sein de l'appareil municipal. Nous tenons également à remercier chaleureusement le président sortant, M. Souleymane Guissé, pour tout son travail et ses importantes contributions au sein du Conseil », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

