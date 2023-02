Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont ravies d'annoncer la décision du conseil municipal du 20 février 2023 de nommer Mmes Émilie Bouchard, Gabriela Coman et Carla Rincon à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM), pour un premier mandat de trois ans de février 2023 à février 2026.

« Je souhaite la bienvenue à Mmes Émilie Bouchard, Gabriela Coman et Carla Rincon au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs parcours et leurs implications contribueront assurément à enrichir les travaux du CIM aux côtés des 12 autres personnes membres déjà impliquées », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Émilie Bouchard

Émilie Bouchard cumule plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'immigration au Québec. Elle a complété une maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2018, elle coordonne les volets employabilité et régionalisation de l'immigration à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Elle accompagne au quotidien les organismes membres de la TCRI dans leur projet commun, la défense des droits des personnes immigrantes et réfugiées. Avant d'avoir pris ces fonctions, elle a travaillé pendant près de cinq ans comme agente d'intégration et conseillère en emploi auprès des personnes immigrantes dans la Vallée-du-Richelieu, puis dans l'Est de Montréal. Sa formation et son parcours professionnel lui ont permis d'acquérir une expertise, qui guide maintenant sa pratique dans le domaine des relations interculturelles. Elle porte un intérêt particulier pour la relation d'aide et les défis auxquels font face les personnes issues de l'immigration dans leur intégration socioprofessionnelle.

Gabriela Coman

Socio-anthropologue formée en Roumanie (baccalauréat), en France (maîtrise) et au Québec (doctorat), Gabriela Coman travaille présentement au Service de police de l'Agglomération de Longueuil. En tant que conseillère, elle collabore de près avec une diversité de partenaires du milieu communautaire, celui des services sociaux et en santé ou celui scolaire, afin de mettre en place des activités et programmes pour créer et consolider des ponts entre policiers et les différentes collectivités du territoire et renforcer le tissu social. Ajoutées aux expériences de recherche de terrain et d'enseignement acquises par Gabriela à travers le temps, ces dernières collaborations l'ont amenée à élaborer, entre autres, le Programme de développement professionnel - Immersion, mis en place avec ses collègues du SPAL et de l'agglomération qui a reçu plusieurs prix en 2021. Qu'il s'agisse de ses recherches de terrain menées en Europe et au Québec sur la cohabitation des différentes communautés culturelles ou des cours universitaires qu'elle a conçus et dispensés sur les rapports interculturels et la violence ou encore, des différents projets réalisés avec des partenaires de terrain, Gabriela s'intéresse à la manière de prévenir l'émergence des contextes sociaux et politiques qui alimentent le sentiment de certains personnes de « ne pas être à leur place » dans la société, d'être marginalisées et même exclues.

Carla Rincon

Passionnée par l'étude de la ville et le vivre-ensemble, Carla Rincon est architecte et urbaniste de formation. Sa recherche pour collaborer à la construction de la ville de demain l'a amenée à obtenir l'accréditation LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) pour Aménagement des Quartiers, et le titre d'ambassadrice Fitwel. Originaire du Venezuela, elle a vécu durant ses jeunes années dans différents pays dont l'Uruguay, la Belgique, et maintenant le Québec où elle réside depuis 2017. Artiste au cœur, elle s'intéresse à des stratégies pour accroitre le bien-être et la santé des citoyennes et des citoyens à travers l'art et la culture.

« C'est un privilège d'annoncer qu'Émilie Bouchard, Gabriela Coman et Carla Rincon pourront mettre à profit leur expertise au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leur apport contribuera à porter la voix de la diversité au cœur de la Ville. Nous sommes reconnaissants que ces femmes dévouées aient choisi de s'engager à l'amélioration de la représentativité des réalités des Montréalaises et des Montréalais dans l'appareil municipal », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

