Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, est heureuse d'annoncer la décision du conseil municipal du 24 février 2020 de nommer Mme Idil Issa et M. Rémy-Paulin Twahirwa à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un mandat de trois ans.

« Je salue la venue de deux membres au sein du Conseil interculturel de Montréal, Mme Idil Issa et M. Rémy-Paulin Twahirwa. Leurs parcours témoignent d'un engagement profond pour favoriser la participation citoyenne et la défense des droits, engagement qui sera mis à profit au CIM », a souligné Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Idil Issa

Idil Issa possède une grande expérience dans le domaine des communications et des relations publiques. Au cours de sa carrière, elle a travaillé avec des organismes à but non lucratif au Qatar, en Malaisie, en Afrique du Sud et au Canada. De plus, elle écrit fréquemment pour des médias comme The Globe and Mail, Esquire Malaysia, COLORS Magazine et Maisonneuve Magazine. Concernée par la question de défense des droits des populations marginalisées et opprimées, elle aborde des sujets qui touchent les questions à l'intersection de la race, de la religion et du genre.

Rémy-Paulin Twahirwa

Rémy-Paulin Twahirwa est impliqué dans différentes causes visant la justice sociale, notamment les droits des personnes (im)migrantes et réfugiées. En tant qu'organisateur communautaire et chercheur, il a développé une expertise sur les enjeux touchant la discrimination, le racisme et les inégalités socioéconomiques. Depuis 2019, il siège sur le conseil d'administration de l'organisation de solidarité Alternatives. Il est également membre fondateur du collectif Lectures radicales Montréal. M. Twahirwa est détenteur d'un baccalauréat en études internationales (Université Laval) et d'une maîtrise en science politique (Université du Québec à Montréal). Il prépare actuellement son doctorat en sociologie à la London School of Economics.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons ces deux nouveaux membres qui se joindront au Conseil interculturel de Montréal. Leur connaissance fine des enjeux de la diversité montréalaise et du terrain représente un atout de taille qui alimentera les travaux du CIM. Nous serons ravis de pouvoir compter sur leur contribution et sur leur expertise au cours des trois prochaines années », a déclaré Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

