Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 24 janvier 2022 de nommer, pour un premier mandat de trois ans, Mme Dina Husseini et M. Ramzi Sfeir à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM).

« Je salue la venue de ces deux nouvelles personnes membres au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs expertises et expériences pourront être mises à contribution afin de continuer à conseiller l'administration municipale en matière de diversité et d'inclusion », a déclaré la présidente du Conseil municipal Mme Martine Musau Muele.

Dina Husseini

Détentrice d'une maitrise en science politique, Dina Husseini s'intéresse à l'évaluation des politiques publiques en matière de participation civique, des luttes contre les discriminations et la lutte à la pauvreté vécues par les minorités racialisées vivant dans un contexte socioéconomique défavorisée. Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, Dina s'engage auprès des jeunes et des femmes, particulièrement à Côte-des-Neiges pour allier la théorie à la pratique en développant des projets inclusifs dans sa communauté et en s'engageant dans différents conseils d'administration. À la suite de ses études, Dina a travaillé en administration publique, en politique, dans le milieu communautaire et dans le milieu académique dans des postes faisant toujours appel à ses compétences en diversité et inclusion.

Ramzi Sfeir

Ramzi Sfeir est Montréalais depuis plus d'une décennie, professionnel du secteur de la philanthropie et de l'humanitaire auprès de la Croix-Rouge Canadienne. Avant d'intégrer le travail humanitaire, Ramzi Sfeir a travaillé à titre de directeur du développement des affaires dans les secteurs de l'environnement ainsi que dans celui des technologies de l'information et du recrutement. Impliqué au sein du tissu communautaire de la ville de Montréal, il a dirigé plusieurs organismes à but non lucratif et s'est passionné pour les questions de l'entrepreneuriat social ainsi que celles liées à la gouvernance des organisations. Depuis 2019, il est ambassadeur à la Ruche de Montréal et en 2021, il a été élu Conseiller des Français de l'Étranger pour la circonscription consulaire de Montréal-Moncton-Halifax par les citoyen-nes français-es de cette circonscription. Ramzi est le Vice-président de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) et par ce biais, il défend les intérêts des citoyen-nes français-es vivant à l'Étranger auprès des autorités françaises.

« Je souhaite offrir mes sincères félicitations aux nouveaux membres du Conseil interculturel de Montréal. Bienvenue à Dina Husseini et à Ramzi Sfeir au sein de cette instance essentielle pour l'administration municipale. La richesse de leurs expériences et de leurs parcours contribuera à la qualité et à la pertinence des travaux du Conseil. Je remercie tous les membres du CIM de nous informer, de nous interpeller et de nous proposer des pistes d'actions sur les enjeux centraux à notre mission », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

