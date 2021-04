Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination de trois nouvelles membres : Nelly Dennene, France Leblanc et Marianne-Sarah Saulnier. Nommées pour un mandat de trois ans, ces femmes au parcours inspirant contribueront aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élu-es et l'administration municipale sur les enjeux touchant les conditions de vie des Montréalaises.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Nelly Dennene, France Leblanc et Marianne-Sarah Saulnier au sein de notre instance féministe. Nous sommes très heureuses d'accueillir des femmes dotées d'autant d'expertise, de vision et d'engagement envers les femmes », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Nelly Dennene

Nelly Dennene est coordonnatrice responsable du développement du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Elle a été directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau Brunswick et possède une importante expérience relative à l'intégration de l'analyse différentiées selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans divers types d'organisations. Elle a aussi participé à la rédaction de la toute première politique sur les violences sexuelles de l'Université de Moncton.

France Leblanc

Aujourd'hui consultante, France Leblanc a fondé et dirigé BLP Planification, cabinet conseil en développement de carrière en entreprise, avant de devenir directrice générale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) et directrice de projets au bureau du 375e de la Ville de Montréal. Elle a également fondé Maestra, une entreprise ayant pour mission la promotion de la création musicale des femmes.

Marianne-Sarah Saulnier

Bientôt détentrice d'un doctorat en anthropologie sur les conditions de vie des femmes en Inde de l'Université de Montréal, Marianne-Sarah Saulnier s'intéresse actuellement à l'impact des changements climatiques sur les femmes dans le cadre de son postdoctorat. Anthropologue et ethnomusicologue, elle coordonne un projet de musique pour les enfants avec l'Université de Montréal et l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

« Je souhaite la bienvenue à Nelly Dennene, France Leblanc et Marianne-Sarah Saulnier au sein du Conseil des Montréalaises. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Suzie Miron, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Josiane Maheu, ancienne vice-présidente du CM, pour son engagement et sa contribution exceptionnelle aux travaux et au rayonnement du Conseil au cours des dernières années. Les membres remercient aussi André-Yanne Parent et Zina Laadj, membres sortantes, pour leur implication et leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

