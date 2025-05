Avis Médias - Invitation au lancement de l'avis du Conseil des Montréalaises et d'ATF «Femmes cols bleus; 10 ans plus tard : des progrès décevants»

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des Montréalaises et Action travail des femmes (ATF) invitent les représentants-es des médias au lancement de leur avis « Femmes cols bleus; 10 ans plus tard : des progrès décevants », le mercredi 14 mai 2025 au Centre St-Pierre, à Montréal.

Le lancement sera l'occasion de découvrir les faits saillants ainsi que les recommandations du Conseil des Montréalaises et d'ATF à la Ville de Montréal afin que l'administration municipale s'engage fermement contre le sexisme et agisse pour que les conditions de travail des femmes cols bleus s'améliorent.

Nelly Dennene, présidente du Conseil des Montréalaises et Katia Atif, directrice générale d'Action travail des femmes, seront disponibles après l'événement pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi : Lancement de l'avis du Conseil des Montréalaises et d'Action travail des femmes « Femmes cols bleus; 10 ans plus tard : des progrès décevants ».

Quand : Le 14 mai de 17h30 à 20h.

Où : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, H2L 2Y7

Prises de parole lors du lancement :

Gracia Kasoki Katahwa, membre du comité exécutif, responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones et mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ;

Laura Cirilli, vice-présidente services aux membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ;

Nelly Dennene, présidente du Conseil des Montréalaises ;

Katia Atif, directrice générale d'Action travail des femmes ;

Laurence Hamel-Roy, chercheuse et rédactrice de l'avis.

À propos du Conseil des Montréalaises et d'Action travail des femmes

Le Conseil des Montréalaises est une instance consultative de la Ville de Montréal créée en 2004. Il conseille l'administration municipale sur tous les enjeux féministes en lien avec les compétences municipales ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. Ses 15 membres bénévoles effectuent des recherches et publient des avis sur les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Action travail des femmes du Québec (ATF) est un organisme autonome à but non lucratif féministe qui lutte contre la discrimination des femmes à l'embauche et au travail, et intervient énergiquement pour que des mesures actives soient mises en place et pour que la législation en matière de droits de la personne soit améliorée en tenant compte de la discrimination à l'égard des femmes.

