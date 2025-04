NOUVELLE NOMINATION AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination d'une nouvelle vice-présidente : Amélie Boudot.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Amélie Boudot pour sa nomination au comité exécutif. Nous sommes ravies d'accueillir une femme dotée d'une grande d'expertise et d'un parcours riche », déclare Nelly Dennene, présidente du CM.

Amélie Boudot

Détentrice d'une maîtrise en urbanisme et d'un baccalauréat en relations internationales et développement international, Amélie Boudot est conseillère en développement des communautés et planification dans une firme de génie-conseil. Elle a auparavant coordonné les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) à la Ville de Laval et a été conseillère en genre à Oxfam, au Honduras. Elle rêve d'une ville où toutes les femmes pourraient vraiment jouir de leur droit à la ville : vivre en sécurité, avoir accès à des services de proximité, se déplacer facilement et participer pleinement aux sphères sociale et politique de la vie urbaine.

« Je félicite la nouvelle vice-présidente. Ses compétences et son expérience contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Source : Kenza Bennis, coordonnatrice, Conseil des Montréalaises, 514 451-6038, [email protected]