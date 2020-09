Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination d'Anuradha Dugal comme présidente et de Sylvie Cajelait comme vice-présidente. Elles accueillent aussi chaleureusement deux nouvelles membres : Mélissa Garrido, et Alexe Lépine-Dubois.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Anuradha Dugal et Sylvie Cajelait pour leur nomination au comité exécutif et souhaite la bienvenue à Mélissa Garrido et à Alexe Lépine-Dubois au sein du Conseil. Nous sommes ravies d'accueillir des femmes dotées d'autant de compétences, de vision et d'engagement envers les femmes », déclare Mélissa Côté-Douyon, vice-présidente du CM.

Mélissa Garrido

Détentrice d'une maîtrise en sexologie clinique de l'Université du Québec à Montréal, Mélissa Garrido dispose de plus de 13 ans d'expérience en intervention sociale de crise, en santé mentale et en violences sexuelles. Elle est actuellement consultante auprès de plusieurs organisations pour lesquelles elle élabore et prodigue des formations sur la santé mentale, le harcèlement et les violences sexuelles.

Alexe Lépine-Dubois

Détentrice d'une maîtrise en géographie de l'Université de Montréal, Alexe Lépine-Dubois est conseillère au ministère de la Justice, où elle effectue des travaux de recherche et d'analyse pour le développement et la mise en œuvre de politiques et de programmes relatifs à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Elle a également été directrice associée au Conseil québécois LGBT.

Anuradha Dugal

Anuradha Dugal est directrice des programmes de prévention de la violence à la Fondation canadienne des femmes depuis près de 10 ans. Elle a aussi travaillé comme directrice exécutive chez Leave Out ViolencE (LOVE), un organisme de prévention de la violence chez les jeunes, ainsi qu'à la Fédération des femmes du Québec dans le cadre de la marche mondiale des femmes.

Sylvie Cajelait

Passionnée par les gens et la communication, Sylvie Cajelait participe activement au développement d'organismes sans but lucratif ainsi que d'associations caritatives et non caritatives depuis 25 ans. Elle s'est aussi impliquée dans plusieurs conseils d'administration.

« Je souhaite la bienvenue à Mélissa Garrido et à Alexe Lépine-Dubois au sein du Conseil des Montréalaises et félicite les nouvelles présidente et vice-présidente. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Suzie Miron, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Dorothy Alexandre, présidente sortante, pour son engagement et sa contribution exceptionnelle aux travaux et au rayonnement du Conseil au cours des dernières années. Les membres remercient aussi Jeannette Uwantege et André-Yanne Parent, membres sortantes, pour leur implication et leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

