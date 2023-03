NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) accueillent chaleureusement une nouvelle membre : Angélique Marguerite Berthe Diène. Elles annoncent aussi la nomination de Marianne-Sarah Saulnier comme vice-présidente.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Marianne-Sarah Saulnier pour sa nomination au comité exécutif et souhaite la bienvenue à Angélique Marguerite Berthe Diène au sein du Conseil. Nous sommes ravies d'accueillir une femme aussi dynamique et dotée d'autant d'expertises et d'expérience », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Angélique Marguerite Berthe Diène

Arrivée au Canada en 2013 après avoir vécu au Sénégal, en France et au Nicaragua, Angélique Diène est une entrepreneure socialement engagée. Elle mène plusieurs projets de front, dans divers domaines, dont le concept-store éthique et solidaire Cheliel, l'organisme à but non lucratif R Magazine, qui fait la promotion des arts méconnus, et l'entreprise-conseil dans le milieu agricole Vilicatio. Elle est également conseillère au Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs, à la Sûreté du Québec, et membre du conseil d'administration du Regroupement général des Sénégalais au Canada.

Marianne-Sarah Saulnier

Titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Université de Montréal, Marianne-Sarah Saulnier mène actuellement une recherche postdoctorale à l'Université McGill sur l'impact des changements climatiques sur les femmes ainsi que sur la manière dont les migrations climatiques augmentent les violences basées sur le genre. Conjointement, elle est professeure associée à l'institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM et chercheuse spécialisée en intersectionnalité et analyse différentiée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) à l'Observatoire québécois des inégalités.

« Je souhaite la bienvenue à Angélique Marguerite Berthe Diène au sein du Conseil des Montréalaises et félicite la nouvelle vice-présidente. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Évelyne Jean-Bouchard, ancienne vice-présidente du Conseil, pour son engagement, son implication active et sa participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

Renseignements: Source : Kenza Bennis, coordonnatrice, Conseil des Montréalaises, 514 451-6038, [email protected]