NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) accueillent chaleureusement deux nouvelles membres : Jessica Olivier-Nault et Gabrielle Perras St-Jean.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Gabrielle Perras St-Jean et à Jessica Olivier-Nault pour leur nomination au Conseil des Montréalaises. Nous sommes ravies d'accueillir deux femmes aussi engagées et dotées d'autant d'expertises au sein de notre instance féministe », déclare Nelly Dennene, présidente du CM.

Gabrielle Perras St-Jean

Gabrielle Perras St-Jean est doctorante en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Spécialiste de la théorie du care et des écoféminismes, ses recherches actuelles portent sur la cohabitation entre humains et non-humains en ville. Son parcours universitaire, en géographie et en études féministes, l'a amenée à explorer différents sujets, tels que les inégalités de genre dans la transition socioécologique, les violences sexuelles et genrées en contexte de vulnérabilité migratoire, et l'isolement des travailleuses migrantes temporaires. Gabrielle a aussi travaillé au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) et au sein de l'organisme Conscience Urbaine, consacré à la revitalisation des espaces urbains par l'art et la culture.

Jessica Olivier-Nault

Politologue de formation, Jessica Olivier-Nault est directrice du Service d'actions féministes et d'équité salariale à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Militante engagée, féministe et stratège syndicale, elle œuvre à transformer les milieux de travail pour les rendre plus justes, inclusifs et équitables.

Membre de l'assemblée du Conseil du statut de la femme, du comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre de la Commission des partenaires du marché du travail et du comité-conseil de la CNESST sur l'équité salariale et les normes du travail, elle siège également aux conseils d'administration de plusieurs organisations dont celui de Centraide du Grand Montréal.

« Toutes mes félicitations à Jessica Olivier-Nault et à Gabrielle Perras St-Jean pour leur nomination. Leurs compétences et leur expérience contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Fyscillia Ream, ancienne membre, pour sa participation aux activités du Conseil, ainsi que Sylvie Cajelait, ancienne membre et vice-présidente, pour son engagement et son implication active au sein du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

