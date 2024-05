NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises accueillent chaleureusement deux nouvelles membres : Laura Cliche et Valérie Sagine Toussaint.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Laura Cliche et à Valérie Sagine Toussaint. Nous sommes ravies d'accueillir deux femmes aussi engagées et dotées d'autant d'expertises au sein de notre instance féministe », affirme Nelly Dennene, présidente du Conseil des Montréalaises.

« Avec l'ensemble de nos partenaires, nous travaillons sans cesse pour bâtir une ville inclusive, forte de ses femmes, de la diversité des idées qu'elles amènent et de l'implication des citoyennes dans la vie publique. Avec ces nominations et en soutenant le Conseil des Montréalaises depuis sa création, Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. La nomination des membres du Conseil des Montréalaises, faite dans un souci d'équité et de représentation de la population féminine montréalaise, montre notre volonté de continuer à bâtir une société égalitaire, inclusive et solidaire. Je souhaite le meilleur des succès aux personnes qui seront nommées et je tiens également à souligner l'engagement de toutes les femmes qui œuvrent actuellement au sein du Conseil », déclare Valérie Plante.

Laura Cliche

Titulaire d'une maîtrise en science politique, Laura Cliche cumule plus de dix ans d'expérience en analyse, suivi et création de plans stratégiques. Elle occupe actuellement le poste de conseillère en planification stratégique et gouvernance auprès du Curateur public du Québec, après avoir travaillé avec Pour 3 Points, un organisme qui mobilise des coachs autour de la réussite sociale et éducative de jeunes issus de milieux défavorisés.

Passionnée par divers enjeux sociaux et environnementaux, Laura possède un intérêt marqué pour les processus participatifs et la concertation. Par l'entremise de ses emplois passés avec le Forum jeunesse de l'île et Concertation Montréal, elle a su développer une bonne connaissance du monde municipal.

Valérie Sagine Toussaint

Passionnée par les enjeux sociaux, particulièrement ceux qui touchent les femmes racisées et issues de l'immigration, ainsi que les personnes en situation de pauvreté, Valérie Sagine Toussaint est responsable des communications et du volet militant au sein du centre de femmes l'Éclaircie. Elle a aussi été intervenante communautaire à LogisAction Notre-Dame-de-Grâce et coordonnatrice aux activités à la Fondation W, un organisme impliqué dans la réussite éducative des populations vulnérables.

Se décrivant comme une féministe décoloniale dans l'âme et éternelle étudiante, Valérie est détentrice d'un baccalauréat par cumul en droit, science politique et immigration. Elle poursuit actuellement ses études à la maîtrise en science politique avec une concentration en études féministes à l'UQAM.

« Je souhaite la bienvenue à Laura Cliche et à Valérie Sagine Toussaint au sein du Conseil des Montréalaises. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier les anciennes membres Angélique Marguerite Berthe Diène et Martha Remache Benavides pour leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est une instance consultative de la Ville de Montréal. Il conseille l'administration municipale sur les enjeux féministes en lien avec les compétences municipales. Ses 15 membres bénévoles effectuent des recherches et publient des avis sur les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Renseignements: Kenza Bennis, coordonnatrice, Conseil des Montréalaises, 514 451-6038, [email protected]