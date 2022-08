Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTREAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) accueillent chaleureusement deux nouvelles membres : Meryem Benslimane et Anabelle Caron. Elles annoncent aussi la nomination d'Anuradha Dugal comme présidente, pour un second mandat, et de Nelly Dennene comme vice-présidente, pour un premier mandat.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Anuradha Dugal et Nelly Dennene pour leur nomination au comité exécutif et souhaite la bienvenue à Meryem Benslimane et Anabelle Caron au sein du Conseil. Nous sommes ravies d'accueillir des femmes dotées d'autant d'expertise, d'expérience et d'engagement envers les femmes », déclare Évelyne Jean-Bouchard, vice-présidente du CM.

Meryem Benslimane

Détentrice d'une maîtrise en études internationales, Meryem Benslimane est aujourd'hui spécialiste en diversité et inclusion à la Société canadienne des hypothèques et du logement (SCHL). Elle cumule plusieurs années d'expérience et d'interventions auprès de personnes réfugiées, racisées, minorités visibles et personnes 2SLGBTQIA+, notamment à l'Université McGill, à Randstad Canada, au sein de l'Association de soutien aux personnes migrantes et réfugiées LGBTQ+ (AGIR) et d'ONU Femmes.

Anabelle Caron

Actuellement coordonnatrice générale du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, Anabelle Caron a également assuré la coordination administrative et du développement communautaire du Centre de santé des femmes de Montréal durant plusieurs années. Elle a reçu le Prix égalité Thérèse-Casgrain pour ses programmes d'éducation à la sexualité pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Anuradha Dugal

Anuradha Dugal est directrice des programmes de prévention de la violence à la Fondation canadienne des femmes depuis près de 10 ans. Elle a aussi travaillé comme directrice exécutive chez Leave Out ViolencE (LOVE), un organisme de prévention de la violence chez les jeunes, ainsi qu'à la Fédération des femmes du Québec dans le cadre de la marche mondiale des femmes.

Nelly Dennene

Nelly Dennene est coordonnatrice responsable du développement du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Elle a été directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau Brunswick et possède une importante expérience relative à l'intégration de l'analyse différentiées selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans divers types d'organisations.

« Je souhaite la bienvenue à Meryem Beslimane et Anabelle Caron au sein du Conseil des Montréalaises et félicite les nouvelles présidente et vice-présidente. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Mélissa Côté-Douyon, ancienne vice-présidente, et Marie-Ève Rancourt, pour leur engagement, leur implication active et leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

