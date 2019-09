Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination de cinq nouvelles membres : Andrée Fortin, Selma Tannouche Bennani, Sylvie Cajelait, Mélissa Gaboury et Stéphanie Viola-Plante. Nommées pour un mandat de trois ans, ces femmes au parcours inspirant contribueront aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élu.es et l'administration municipale sur tous les enjeux touchant les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Andrée Fortin

Professeure de psychologie à l'Université de Montréal pendant plus de 30 ans, Andrée Fortin a contribué à fonder le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Autrice de nombreuses publications, elle a présidé le Comité permanent sur le statut de la femme à l'Université de Montréal.

Selma Tannouche Bennani

Agente de recherche à la Table de quartier de Montréal-Nord et détentrice d'un doctorat en gérontologie, Selma Tannouche Bennani s'intéresse au vieillissement des Québécoise.s issu.es de l'immigration, à la sécurité des femmes en ville, ainsi qu'au racisme et à la discrimination systémiques.

Sylvie Cajelait

Passionnée par les gens et la communication, Sylvie Cajelait participe activement au développement d'organismes sans but lucratif ainsi que d'associations caritatives et non caritatives depuis 25 ans. Elle s'est aussi impliquée dans plusieurs conseils d'administration.

Mélissa Gaboury

Diplômée en relations internationales et droit international, Mélissa Gaboury est membre du Comité québécois femmes et développement. Elle a travaillé pour diverses organisations internationales, notamment sur des projets de coopération en Amérique latine visant la protection des droits des femmes et des enfants.

Stéphanie Viola-Plante

Détentrice d'un doctorat en science politique, Stéphanie Viola-Plante est chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal et professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Elle s'est impliquée comme bénévole dans divers organismes dont le Centre communautaire et récréatif St-Donat.

« Je souhaite la bienvenue aux nouvelles membres au sein du Conseil des Montréalaises. Leurs compétences contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux féministes de cette instance dédiée aux Montréalaises », souligne Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Je tiens à féliciter les nouvelles membres pour leur nomination au Conseil des Montréalaises. Ce sont des femmes remarquables qui sauront mettre leur expérience et leur dynamisme au service des Montréalaises », dit Suzie Miron, conseillère municipale, associée à la Condition féminine, aux Infrastructures et à l'Eau au comité exécutif.

Les membres du CM annoncent de surcroît le renouvellement de mandat de présidence de Dorothy Alexandre. Son implication et ses interventions sont appréciées de toutes.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Michèle Chappaz, Rose Lyndsay Daudier, Christine Hoang, Marie-Ève Maillé et Nelly Esmeralda Zarfi pour leur engagement et leur participation active aux travaux du Conseil au cours des dernières années.

Le Conseil des Montréalaises

Créé en mai 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles choisies parmi la population féminine montréalaise. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'Administration municipale sur toute question liée à l'égalité entre toutes les femmes et les hommes et aux conditions de vie et de travail des Montréalaises.

ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

