Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises accueillent chaleureusement deux nouvelles membres : Morgane Alima Kemajou et Maryse Bélanger. Elles se réjouissent aussi de la nomination d'Amélie Boudot pour un second mandat de membre.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Morgane Alima Kemajou et Maryse Bélanger. Nous sommes ravies d'accueillir deux femmes aussi engagées au sein de notre instance féministe », affirme Nelly Dennene, présidente du Conseil des Montréalaises.

Morgane Alima Kemajou

Montréalaise d'origine camerounaise, Morgane Alima Kemajou a toujours eu à cœur les enjeux d'égalité. C'est ce qui a guidé son choix d'études - un baccalauréat en sciences sociales avec une mineure en Études féministes- ainsi que sa carrière. Elle est actuellement intervenante psychosociale à la Maison Flora Tristan, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Elle a aussi travaillé comme intervenante au Y des femmes et a accompagné des femmes enceintes à statut précaire à Médecin du monde Canada.

Maryse Bélanger

Titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement et économie circulaire, Maryse Bélanger s'est toujours impliquée dans son quartier. Aujourd'hui directrice générale adjointe de Concert'Action Lachine, la table de concertation pour le développement social de Lachine, elle a également été coordonnatrice administrative du Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME) et vice-présidente du conseil d'administration de l'Association centre-ville de Lachine.

Amélie Boudot

Détentrice d'une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal et d'un Baccalauréat en relations internationales et développement international, Amélie Boudot s'intéresse particulièrement au développement de milieux de vie urbains de qualité et inclusifs. Actuellement conseillère en développement des communautés et planification dans une firme de génie-conseil, elle a auparavant coordonné les démarches de Revitalisation urbaine intégrées (RUI) de la Ville de Laval et a été conseillère en genre à Oxfam, au Honduras.

« Je souhaite la bienvenue à Morgane Alima Kemajou et Maryse Bélanger au sein du Conseil des Montréalaises et je félicite Amélie Boudot pour son deuxième mandat. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal de Montréal.

« La vitalité du Conseil des Montréalaises est de nouveau démontré avec l'arrivée de ces nouvelles membres, qui sauront nous faire bénéficier de leurs connaissances et de leurs compétences. Je remercie également les membres sortantes, ainsi qu'Amélie Boudot pour leur engagement envers une meilleure qualité de vie pour les Montréalaises », ajoute Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les membres du Conseil des Montréalaises profitent également de l'occasion pour remercier les anciennes membres Dominique Daigneault et Stéphanie Viola-Plante pour leur participation aux travaux et activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est une instance consultative de la Ville de Montréal. Il conseille l'administration municipale sur les enjeux féministes en lien avec les compétences municipales. Ses 15 membres bénévoles effectuent des recherches et publient des avis sur les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Source : Kenza Bennis, coordonnatrice, Conseil des Montréalaises, 514 451-6038, [email protected]