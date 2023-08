NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) accueillent chaleureusement trois nouvelles membres : Kenza Chahlouni, Fyscillia Ream et Marie-Ève Voghel Robert. Elles annoncent aussi la nomination de Nelly Dennene comme présidente.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Nelly Dennene pour sa nomination comme présidente et souhaite la bienvenue à Kenza Chahlouni, Fyscillia Ream et Marie-Ève Voghel Robert au sein du Conseil. Nous sommes ravies d'accueillir des Montréalaises aussi engagées auprès des femmes et dans notre métropole, et dotées d'autant d'expertises et d'expérience », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Kenza Chahlouni

Détentrice d'une maîtrise en genre, politiques et inégalités, de la London School of Economics and Political Science, Kenza Chahlouni est analyste des politiques à Femmes et égalité des genres Canada. Elle y est, entre autres, responsables des dossiers relatifs à l'économie des soins et à la santé sexuelle et reproductive. Passionnée de justice sociale et résolument féministe antiraciste, elle a aussi fait de la recherche sur l'intersectionnalité dans le cadre de son travail pour la Fédération des femmes du Québec et a été analyste des politiques à Environnement et Changement climatique Canada.

Fyscillia Ream

Fyscillia Ream est coordonnatrice scientifique de la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité ainsi qu'étudiante au doctorat en criminologie à l'Université de Montréal. Elle a auparavant été co-directrice et coordonnatrice du Réseau intégré sur la cybersécurité et coordonnatrice des communications pour Trajetvi, un projet en violence conjugale. Elle a également fondé la Clinique de cyber-criminologie qui soutient les victimes de cybercriminalité francophones et participe à plusieurs initiatives favorisant le développement professionnel et personnel des femmes et des personnes non-binaires dans le domaine de la cybersécurité.

Marie-Ève Voghel Robert

Détentrice d'une maîtrise en études urbaines, Marie-Ève Voghel Robert est conseillère en planification et développement social à Centraide du Grand Montréal. Elle a auparavant travaillé pour un parti politique municipal et à la Direction régionale de la santé publique à Montréal, a coordonné la mutualisation de l'approvisionnement pour des organismes en sécurité alimentaire et été agente de recherche en agriculture urbaine à Montréal-Nord pour Paroles d'excluEs. Elle s'est également impliquée dans le Projet collectif en inclusion à Montréal (PCEIM), dont la mission est de créer des espaces d'interaction inclusif, et dans le Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU), un regroupement qui promeut l'agriculture urbaine.

Nelly Dennene

Détentrice d'une maîtrise en science politique, analyse et théories politiques, de l'Université du Québec à Montréal, Nelly Dennene est co-directrice et fondatrice de la Maison turquoise & sœurs, une entreprise sociale qui offre des services juridiques, d'accompagnement et de formation aux organisations dans le domaine de la défense des droits collectifs. Cette experte de l'intégration de l'analyse différentiées selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) a aussi été organisatrice politique au Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec et directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau Brunswick.

« Je souhaite la bienvenue à Kenza Chahlouni, Fyscillia Ream et Marie-Ève Voghel Robert au sein du Conseil des Montréalaises et félicite la nouvelle présidente, Nelly Dennene. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Anuradha Dugal, ancienne présidente, pour son engagement et son importante contribution au Conseil, ainsi que les anciennes membres Alexe Lépine-Dubois et Gwendoline Lüthi pour leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

