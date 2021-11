Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination de trois nouvelles membres : Amélie Boudot, Gwendoline Lüthi et Martha Remache Benavides. Nommées pour un mandat de trois ans, ces femmes au parcours inspirant contribueront aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élus-es et l'administration municipale sur les enjeux touchant les conditions de vie des Montréalaises.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Amélie Boudot, Gwendoline Lüthi et Martha Remache Benavides au sein de notre instance féministe. Nous sommes très heureuses d'accueillir des femmes dotées d'autant d'expertise, de vision et d'engagement envers les femmes », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Amélie Boudot

Détentrice d'une maîtrise en urbanisme et d'un baccalauréat en relations internationales et développement international, Amélie Boudot s'intéresse particulièrement au développement de milieux de vie urbains de qualité et inclusifs. Actuellement conseillère en développement des communautés et planification dans une firme de génie-conseil, elle a auparavant coordonné les démarches de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de la Ville de Laval et a été conseillère en genre à Oxfam, en Honduras.

Gwendoline Lüthi

Suissesse d'origine et travailleuse sociale de formation, Gwendoline Lüthi a travaillé auprès de femmes en situation d'itinérance, de femmes ayant des troubles de santé mental, de femmes survivantes de violence conjugale et de personnes migrantes. Elle est aujourd'hui consultante en sexologie spécialisée auprès des personnes en situation de handicap et co-anime un balado consacré à la sexualité des femmes et des personnes créatives dans le genre en situation de handicap.

Martha Cecilia Remache Bemavides

Détentrice d'une maîtrise en études et interventions régionales, Martha Cecilia Remache Benavides s'intéresse au développement économique comme outil d'amélioration des conditions de vie des populations les moins favorisées. Elle est aujourd'hui analyste et responsable de portefeuille des prêts chez Microcrédit Montréal. Elle a aussi travaillé comme chargée de projet et coordonnatrice dans plusieurs organismes nationaux et internationaux en Équateur, et comme chargée de projets chez Finance Alliance for Sustainable Trade, à Montréal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Andrée Fortin, Mélissa Garrido et Selma Tannouche Bennani, membres sortantes, pour leur implication et leur participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

