NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 25 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal est heureux d'annoncer aujourd'hui de nouvelles nominations au sein de son conseil d'administration. Mme Claudie Imbleau-Chagnon est nommée présidente du conseil d'administration du MAC et succède à M. Alexandre Taillefer, président depuis 2012. Mme Lisa Baillargeon et M. Kristian Manchester, deux nouvelles additions au conseil, sont nommés membres indépendants. Mme Arielle Beaudin est nommée de nouveau membre du conseil et Mmes Eléonore Derome et Josée Noiseux ainsi que M. Yves Gauthier sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration du MAC.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons les nouveaux venus au conseil d'administration du MAC et que nous saluons la nomination de Claudie Imbleau-Chagnon à titre de présidente, deuxième femme à occuper ces fonctions depuis la fondation du Musée en 1964. Chacun à leur façon pourront contribuer à l'accomplissement de notre mission. Avec leurs expertises diverses et leur réseaux respectifs, je suis convaincu qu'ils participeront activement au rayonnement du MAC et de ses différentes initiatives, en plus d'assurer la bonne gouvernance de notre institution et de ses projets d'envergure », a exprimé John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Claudie Imbleau-Chagnon, désignée nouvelle présidente du Conseil

Membre du conseil d'administration depuis 2021, Claudie Imbleau-Chagnon est vice-présidente, responsable de l'équipe Investissement des Affaires juridiques d'Ivanhoé Cambridge qui réalise la gestion des investissements et les transactions à l'échelle nationale et international. Elle possède une expertise reconnue en gestion des enjeux et des risques associés aux projets de développement complexes impliquant divers intervenants publics et privés. Diplômée de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, Claudie Imbleau-Chagnon a fait ses débuts en pratique privée à Montréal dans un cabinet privé pancanadien et par la suite, à Paris, dans un cabinet privé anglais. Outre sa formation en droit, Claudie est titulaire d'un certificat en négociation de l'Université Cornell ainsi que de la certification LEAN Six Sigma ceinture verte. Claudie Imbleau-Chagnon a toujours eu une implication active dans sa communauté et elle siège depuis les huit dernières années à titre d'administratrice sur le conseil d'administration de la Fondation des YMCA du Québec et à titre de présidente depuis les trois dernières années.

« C'est avec beaucoup de fierté et grande humilité que j'accepte d'assurer la présidence du conseil d'administration du MAC, un Musée dont la mission et les valeurs m'habitent. Je suis très heureuse de la confiance que me témoigne le gouvernement en me nommant à la présidence de ce grand musée d'État. Je succède à Alexandre Taillefer, un homme de conviction et de passion, dont je souhaite saluer l'engagement et le travail exemplaire à la présidence du conseil, au cours des 10 dernières années. Je suis honorée d'appuyer la direction du MAC dans la poursuite de sa mission et d'œuvrer au déploiement de son projet de Transformation avec mes collègues du conseil d'administration », affirme Claudie Imbleau-Chagnon, présidente du conseil d'administration du MAC.

Lisa Baillargeon, nouvelle membre indépendante

Vice-rectrice aux études de l'Université du Québec à Chicoutimi et professeure titulaire, Mme Baillargeon dispose d'une solide formation universitaire ainsi que d'une expérience considérable en comptabilité et en gestion. En effet, elle est titulaire d'un doctorat en histoire économique, d'un MBA et détient le titre de comptable professionnelle agréée (CPA). À la fois comme gestionnaire, professeure et chercheuse, elle a acquis une aisance dans la gestion de projets complexes et variés. Par sa recherche, son enseignement et sa collaboration avec les milieux, elle a également acquis une bonne connaissance de la gouvernance. Par ailleurs, elle a contribué au développement de partenariats internationaux avec de nombreuses universités. De plus, son parcours témoigne de son implication dans le milieu puisqu'elle siège et a siégé à divers conseils d'administration, dont ceux d'OSBL. Elle est également co-chercheuse principale de la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et droit de la culture à l'UQAM.

Kristian Manchester, nouveau membre indépendant

Kristian Manchester est directeur exécutif de la création et associé chez Sid Lee, où son travail dans le domaine de la publicité a remporté d'importants prix internationaux au One Show, à Cannes et aux Marketing Awards. Il met toujours sa créativité à profit, fusionnant de manière transparente l'image de marque avec la culture. Il est la principale force créative derrière les campagnes mondiales d'Adidas et de The North Face, et a été responsable du lancement de la marque Red Bull sur le marché canadien. Il a également de nombreuses campagnes mondiales à son actif auprès du Cirque du Soleil. En plus de son travail quotidien, il travaille sur des projets personnels d'art et de vidéo. En décembre 2013, ses photographies sont exposées au prestigieux Art Basel de Miami, et en 2014, il coréalise avec Peter Svatek un long métrage documentaire sur Georges St-Pierre, la superstar de l'UFC.

Remerciements

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

