MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'approbation du conseil d'administration de la CDPQ, Ivanhoé Cambridge et la CDPQ sont heureuses d'annoncer des nominations au sein du conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge.

Suivant le départ de Macky Tall, Michel Lalande, premier vice-président, affaires juridiques et secrétariat à la CDPQ, a été nommé président du conseil de la filiale.

En plus de la nomination de M. Lalande, trois administrateurs indépendants, une administratrice représentant la CDPQ et une administratrice représentant le Régime de rentes du Mouvement Desjardins ont été nommés, soit Bertrand Julien-Laferrière, Estelle Métayer, Pierre-André Themens, Annie Houle et Mylène Villeneuve, respectivement.

Ces nominations font suite au départ de trois administrateurs indépendants qui ont atteint la durée maximale de mandat permise. David Peterson a quitté le conseil à la fin de 2020 alors que Line Rivard et Pierre Seccareccia ont accepté de demeurer en poste pour une période de transition afin de faciliter l'intégration des nouveaux membres. Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l'investissement durable à la CDPQ, a été remplacée en raison de ses nouvelles fonctions et Sylvain Gareau, premier vice-président du Régime des rentes du Mouvement Desjardins, a été remplacé après plus de 12 ans au conseil.

Avec l'arrivée des nouveaux administrateurs et au terme de la transition en cours, le conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge sera composé de 13 membres, dont 6 femmes.

« Alors qu'Ivanhoé Cambridge vit une transformation sur le plan stratégique, je suis heureuse de pouvoir compter sur l'expertise des nouveaux membres du conseil afin de m'appuyer dans mon mandat. Nous sommes mieux positionnés que jamais pour déployer les prochaines étapes de notre plan. Je tiens également à remercier les administrateurs sortants qui nous ont accompagnés au cours de la dernière décennie dans notre mission de façonner les villes et les communautés de manière durable », a affirmé Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

« Je suis très heureux d'accueillir les nouveaux administrateurs qui viennent ajouter encore davantage de profondeur et une diversité d'expérience, tant au Canada qu'à l'international, et qui nous permettront de tirer parti d'un secteur en pleine transformation qui fait actuellement face à des défis sans précédent », a conclu Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Profils des nouveaux administrateurs

Michel Lalande cumule quelque 30 ans d'expérience à titre d'avocat et de dirigeant. Avant de se joindre à la CDPQ plus tôt cette année, il était chef des Affaires juridiques et secrétaire du conseil d'administration de BCE Inc. et Bell Canada. Il a également été directeur des Affaires juridiques chez Téléglobe, où il a travaillé sur plusieurs transactions, partenariats et financements à l'international. Il a entrepris sa carrière au sein du cabinet Fasken Martineau dans la pratique des fusions et acquisitions de sociétés et des valeurs mobilières.

Bertrand Julien-Laferrière cumule une vaste expérience transversale et variée en immobilier, tant en investissement qu'en développement, en gestion, aux opérations et en tant que PDG. Il anime présentement la section immobilière de la société de gestion d'actifs Alma Capital, après avoir dirigé ce département chez Ardian, et il siège au sein de comités des entreprises Digeiz, ImmoFinRE IV et Alliances Développement Immobilier en plus de s'impliquer auprès de la Maison des Centraliens (CentraleSupélec Alumni) et des amis du Centre Pompidou.

Estelle Métayer contribuera sa riche expérience internationale et son expertise en développement, en gestion de risque et en gouvernance au sein d'entreprises au Canada, en Suisse, aux Pays Bas et au Royaume-Uni. Elle a fondé et dirige sa firme de consultation Competia, après avoir travaillé chez McKinsey & Company et CAE. Elle siège aux conseils d'administration d'Agropur, d'Audemars Piguet SA et de BRP.

Pierre-André Themens est un administrateur de société qui cumule une vaste expérience à titre de conseiller juridique dans les milieux de l'immobilier et du financement auprès d'entreprises d'envergure tant au Canada qu'à l'international. Il a été associé directeur du bureau de Montréal de Davies Ward Phillips & Vineberg de 2000 à 2017 et agit en tant qu'administrateur pour le groupe Evoca, le groupe Esmalglass-Itaca, la Fondation Metropolis Bleu, la Fondation Jeanne Sauvé, la Fondation Claridge et la Fondation Phyllis Lambert, et est le vice-président exécutif du conseil, fiduciaire et secrétaire du Centre canadien d'architecture.

Annie Houle s'est jointe à l'équipe de la CDPQ en 2017 comme directrice principale, Investissements, après avoir dirigé le département de financement corporatif (entreprises de plus d'un milliard de dollars de capitalisation) à la HSBC. Elle possède une expérience en financement bancaire corporatif au sein de corporations publiques et privées, de filiales multinationales et auprès d'une clientèle institutionnelle. Auparavant chargée de cours à l'Ordre des CGA du Québec, elle est membre ou observatrice sur plusieurs conseils d'administration de sociétés de portefeuille de la CDPQ, en plus de siéger aux conseils du Cercle canadien de Montréal et de Finance Montréal.

Mylène Villeneuve est gestionnaire de portefeuille, Immobilier et Placements privés au Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Elle cumule une vingtaine d'années d'expérience dans l'élaboration de stratégies d'investissement et de plans d'actions, la sélection d'investissements et de gestionnaires, le suivi d'évolution de portefeuille et l'analyse d'investissements. Elle siège également au conseil d'Otéra Capital, une filiale de la CDPQ.

À PROPOS D'IVANHOÉ CAMBRIDGE

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grandes qualités, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1100 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Ses actifs s'élevaient à plus de 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : www.Ivanhoécambridge.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

