Interception d'un poids lourd dangereux présentant 33 défectuosités, dont une portière retenue par une sangle

Au poste situé sur l'autoroute 40 en direction est, les agents ont alors décelé d'importantes défectuosités mécaniques sur le poids lourd, et ce, même si celui-ci avait fait l'objet de son inspection mécanique annuelle en Ontario dans les dernières semaines. Les contrôleurs ont notamment fait les constatations suivantes :

la portière du côté conducteur ne s'enclenchait pas complètement (elle était retenue à l'aide d'une sangle fixée de l'intérieur de la porte jusqu'au banc);

une perte d'air de plus 69 kPa par minute lors de l'application des freins de service a été mesurée;

un pneu était dégonflé;

la plaque d'attelage était mal fixée, il manquait un boulon et trois autres étaient desserrés.

Au total, 29 défectuosités mineures ont également été constatées, dont 9 sur le camion et 20 sur la semi-remorque.

En raison de son état, le poids lourd a été mis hors service immédiatement. Le propriétaire a reçu deux constats d'infraction totalisant 2 436 $ pour ne pas avoir maintenu le véhicule en bon état mécanique. Le conducteur a pour sa part reçu une amende de 151 $ pour avoir conduit un véhicule dont les pneus n'étaient pas en bon état ainsi qu'un avis de non‑conformité pour omission d'inscrire ses observations lors de la ronde de sécurité. Enfin, un constat d'infraction de 288 $ a également été remis à l'exploitant pour la surcharge axiale de 1 630 kg.

Contrôle routier Québec (CRQ) rappelle que les inspections mécaniques, qu'elles soient réalisées au Québec ou ailleurs, n'exemptent pas les transporteurs de maintenir leurs véhicules dans un état sécuritaire en tout temps. Des défectuosités comme celles qui ont été observées sur le véhicule lourd intercepté ce vendredi représentent un risque sérieux pour l'ensemble des usagers de la route.

À propos de Contrôle routier Québec

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Lieutenant Jonathan Beauvais, Coordonnateur provincial aux communications, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Cellulaire : 418 997-7633