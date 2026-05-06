Diminution temporaire des services offerts par la SAAQ aux Galeries Aylmer

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) doit procéder à une diminution temporaire de 80 % de son offre de services chez le mandataire dont les bureaux sont situés au 181, rue Principale, à Gatineau.

Des travaux en cours dans l'édifice ont entraîné la panne des services de télécommunication nécessaires à la prestation de services complète. Le retour à la normale pourrait avoir lieu dans plus d'une semaine.

Chaque personne dont le rendez-vous devait avoir lieu pendant la période de fermeture temporaire du point de service sera recontactée et se verra offrir une solution de rechange. La SAAQ est consciente que cette fermeture temporaire bien involontaire pourrait occasionner certains inconvénients et remercie d'avance la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Pendant cette période, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, qui sont accessibles en tout temps, soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent d'effectuer rapidement, et en toute autonomie, une vaste gamme de transactions.

La clientèle souhaitant obtenir des services en personne doit se présenter dans l'un des trois autres points de service de la SAAQ situés à proximité après avoir pris connaissance des heures d'ouverture :

Exdeltra inc. (64, boulevard Gréber, local 64-A, Gatineau);

Centre de services de la SAAQ (1040, boulevard Saint-Joseph, local 109, Gatineau);

Club Lions de Buckingham (116, rue Maclaren Est, local B, Gatineau).

Dans le contexte du pic d'achalandage du mois de mai, il est recommandé de prendre un rendez-vous avant de se déplacer et de s'assurer d'avoir en main l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de la transaction souhaitée. La prise de rendez-vous peut se faire en cliquant ici.

Pour toute question, la clientèle peut également joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou au moyen de la messagerie privée d'Instagram.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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