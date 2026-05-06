Une équipe mobile sera bientôt à Fermont

SAGUENAY, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Fermont et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire de passer l'examen de conduite pratique.

L'unité mobile sera sur place selon l'horaire suivant :

Date : Lundi 25 mai

De 14 h à 19 h Lieu : 97, Rue Bertrand

Fermont (Québec)

G0G 1J0

Les examens sont offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Noter qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous, sinon des frais s'appliqueront.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]