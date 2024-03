Le Rapport climatique annuel offre un premier aperçu de l'évaluation des plans de transition de la clientèle du secteur énergétique de RBC Marchés des Capitaux ; RBC annonce de nouvelles mesures pour financer les énergies renouvelables et d'autres formes d'énergie à faibles émissions de carbone, investir dans des solutions climatiques et accélérer le déploiement de capitaux pour soutenir les efforts de réduction des émissions de ses clients

TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui trois nouvelles mesures pour accélérer la transition vers une économie plus verte. Cette annonce accompagne la publication de son Rapport climatique 2023, un compte rendu annuel des progrès réalisés par la Banque dans le cadre de sa stratégie climatique. RBC a également publié son Rapport de progression 2023 - Environnement, société et gouvernance, et sa Déclaration de responsabilité publique 2023.

Tripler le financement pour les énergies renouvelables à l'échelle de RBC Marchés des Capitaux et des Services commerciaux et faire passer le financement pour les énergies à faibles émissions de carbone à plus de 35 milliards de dollars d'ici 2030.

Allouer d'ici 2030 1 milliard de dollars au développement et au déploiement de solutions climatiques novatrices.

Accélérer le déploiement de capitaux pour appuyer les efforts de réduction des émissions grâce à la nouvelle catégorie financement de la décarbonation du Cadre de finance durable RBC.

Avec la publication de son Approche d'engagement clientèle envers le climat : secteur énergétique en 2023, RBC a été la première grande banque canadienne à officialiser l'approche d'engagement sur le climat que sa division de marchés des capitaux utilise auprès de ses clients du secteur énergétique (gaz et pétrole, production d'énergie)1, notamment en soumettant leurs plans de transition à un cadre d'évaluation. Les résultats de le la première évaluation indiquent que la majorité des clients du secteur ont commencé à se préparer en vue de la transition énergétique. Par ailleurs, 79 % de l'exposition de RBC Marchés des Capitaux au risque de crédit pour le secteur de l'énergie est en lien avec des clients qui ont établi un plan de transition2.

« Il est essentiel pour nous de savoir à quel point nos clients sont prêts pour la transition vers la carboneutralité afin de les aider à trouver des occasions et des axes d'intervention pour réduire leurs émissions. Les données nous indiquent que la plupart de nos clients sont sur la bonne voie, et qu'ils ont besoin de conseils et de capitaux pour atteindre leurs objectifs, a affirmé Jennifer Livingstone, vice-présidente, Climat. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui nous permettront d'aider nos clients à réduire leurs émissions, de contribuer à l'établissement de nouvelles sources d'énergie renouvelable et de financer des solutions climatiques novatrices. »

Les résultats de l'évaluation mettent en lumière l'urgence de la situation. RBC a constaté qu'il n'est pas facile à ce stade de respecter l'objectif de 1,5 °C.

RBC a aussi révélé pour la première fois ses progrès par rapport à ses cibles intermédiaires de réduction des émissions. Les mesures prises par les clients pour adopter des sources d'énergie à faibles émissions de carbone commencent à porter des fruits dans le secteur de la production d'énergie, où l'intensité des émissions physiques du périmètre 1 a diminué par rapport à la valeur de référence de 2019. Cette baisse témoigne également des efforts de RBC pour accroître le montant des prêts aux clients du secteur de la production d'énergie qui détiennent une part importante des sources d'énergies renouvelables ou à faibles émissions de carbone. L'intensité des émissions physiques du secteur pétrolier et gazier de portée 1 à 3 de RBC est demeurée relativement stable par rapport au niveau de référence de 2019.3

______________________________ 1 Tel que défini dans Approche RBC d'engagement clientèle envers le climat : secteur énergétique. 2 Voir le Rapport climatique 2023 pour obtenir plus de renseignements, y compris la liste des clients évalués. 3 Réduction de 5 % de l'intensité des émissions physiques des périmètres 1 et 2 entre 2023 et la valeur de référence de 2019. Augmentation de 5 % de l'intensité des émissions physiques de périmètre 3 entre 2023 et la valeur de référence de 2019.

Tripler le financement pour les énergies renouvelables à RBC Marchés des Capitaux et aux Services commerciaux et investir dans de nouvelles solutions climatiques

RBC prévoit tripler le montant des prêts pour les énergies renouvelables à RBC Marchés des Capitaux et aux Services commerciaux, afin d'appuyer les efforts internationaux pour accroître l'approvisionnement et de faire passer le financement des énergies à faibles émissions de carbone à plus de 35 milliards de dollars d'ici 2030.

Pour atteindre leurs objectifs, les clients auront besoin de nouvelles solutions climatiques qui n'ont pas encore été mises en œuvre à grande échelle. Afin d'assurer la mise au point et le déploiement de ces solutions, RBC compte également investir 1 milliard de dollars d'ici 2030 dans des fonds et des entreprises qui font avancer l'innovation dans le domaine climatique. Ce nouvel objectif s'ajoute au financement philanthropique de RBC et de la RBC Fondation par l'intermédiaire de Techno nature RBCMC, ainsi qu'au soutien offert par l'entremise de nos pratiques nationales en matière de technologies propres dans le cadre de RBCxMC.

Accélération du déploiement de capitaux pour la décarbonation

RBC a ajouté à son Cadre de financement durable la catégorie « financement de la décarbonation », afin de permettre à ses clients de consulter plus facilement les activités de décarbonation admissibles et d'accélérer le déploiement de capitaux vers des initiatives de réduction des émissions dans les secteurs à fortes émissions difficiles à décarboner. La Banque a défini cette catégorie en fonction des orientations sectorielles et des réalités commerciales de ses clients. Elle reconnaît également la nécessité d'une meilleure harmonisation des normes, des taxonomies et des rapports sur les activités de finance durable dans l'ensemble du secteur financier et elle continuera à contribuer aux efforts déployés en ce sens à l'échelle nationale et internationale.

Responsabilité accrue et compte rendu des progrès

RBC a inclus dans son dernier Rapport climatique de nouvelles déclarations concernant ses émissions financées absolues sur la base des crédits autorisés pour le secteur gaz et pétrole. Ces émissions doivent diminuer progressivement dans le cadre de la transition vers une économie carboneutre. RBC s'est engagée à agir pour réduire ses émissions financées absolues dans ce secteur au fil du temps. Nous comptons notamment soutenir les efforts de décarbonation de nos clients et accélérer la stratégie de la Banque afin de travailler en priorité avec ceux qui prennent des mesures proactives pour décarboner leurs activités.

Publication de deux nouveaux rapports RBC en plus du Rapport climatique 2023

Le Rapport de progression 2023 - Environnement, société et gouvernance (ESG) offre un aperçu des axes d'intervention ESG de la Banque, des principaux indicateurs de rendement et des faits saillants en 2023. Le rapport s'articule autour du Cadre de la raison d'être de RBC - Générer des idées pour les gens et la planèteMC. Il présente les trois objectifs de la société qui, selon RBC, peuvent avoir une incidence significative : accélérer la transition vers une économie plus verte, doter les gens des compétences nécessaires pour assurer un avenir prospère et favoriser une prospérité équitable dans nos collectivités.

Quant à la Déclaration de responsabilité publique 2023, elle décrit l'apport de RBC à l'économie et à la société canadiennes, et qui est essentiel à sa raison d'être : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

« Nous sommes fiers des progrès accomplis en 2023 concernant les enjeux sociétaux qui touchent nos entreprises et nos collectivités, a déclaré Andrea Barrack, première vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise et ESG. RBC a à cœur de propulser des idées pour les gens et la planète afin d'accélérer la transition vers une économie plus verte, de doter les gens des aptitudes nécessaires pour réussir et de favoriser une juste répartition de la richesse. »

