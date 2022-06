Nouvelles maîtrises qualifiantes en enseignement 100 % à distance

La maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire , offerte par l'Université TÉLUQ en association avec l'UQAT, et la maîtrise en enseignement au secondaire, concentrations mathématiques et français , offerte par l'UQAT en association avec l'Université TÉLUQ, s'adressent aux personnes qui détiennent un baccalauréat et un lien d'emploi actif avec un centre de services scolaire, mais qui n'ont pas leur brevet pour enseigner au Québec.

Ces programmes, qui ont été développés en étroite association avec les milieux de pratique, dont le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal et le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue (GRAVE), formé notamment des centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, cherchent à répondre au besoin criant d'enseignants qualifiés dans les écoles de partout dans la province. Cette relève enseignante pourra donc suivre ses cours de maîtrise à distance et à son rythme, car les programmes ont été créés expressément pour le personnel enseignant en exercice.

Les premières cohortes seront formées dès la rentrée 2022, et les admissions sont déjà ouvertes. Chaque programme ayant ses particularités, les informations spécifiques quant à la date limite pour soumettre une demande d'admission, les conditions d'admission et la capacité d'accueil sont sur le site Web de chaque université.

« Réputés pour notre expertise respective en formation à distance, c'est une grande fierté pour l'UQAT de s'associer avec l'Université TÉLUQ afin d'offrir ces nouvelles maîtrises qualifiantes qui permettront de répondre aux besoins du milieu scolaire. La formule 100 % en ligne permettra également une accessibilité et une flexibilité accrue pour les étudiants et les étudiantes, et ce, à la grandeur du Québec », souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

« L'Université TÉLUQ est heureuse de pouvoir compter sur l'expertise de ses professeurs du Département Éducation et de ceux de l'UQAT pour contribuer à répondre aux enjeux de pénurie de personnel enseignant qualifié et à offrir un enseignement de qualité à nos enfants », a mentionné Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour en savoir plus sur ces maîtrises

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Depuis sa création en 1983, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) mise sur une approche empreinte d'humanité, de créativité et d'audace, notamment en mettant l'expérience étudiante au cœur de sa mission et de ses valeurs. Université québécoise couvrant le plus grand territoire, ses campus et centres sont situés en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, les Hautes-Laurentides et à Montréal. Conjuguant accessibilité et excellence, l'UQAT propose plus de 175 programmes d'études au premier, deuxième et troisième cycles, dont 53 offerts entièrement à distance. L'UQAT est l'une des trois universités canadiennes actives au 1er cycle les plus performantes en recherche en 2021 selon RESEARCH Infosource inc.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

www.twitter.com/UQAT

www.facebook.com/uqat.ca

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Sources : Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]; Stéphanie Duchesne, Directrice, Service des communications et du recrutement, UQAT, 819 762-0971, poste 2222, [email protected]