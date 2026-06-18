Nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien - De nouvelles expériences touristiques pour faire rayonner la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et l'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, se réjouissent de l'inauguration de nouvelles infrastructures au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Cette bonification permettra d'enrichir l'offre touristique de la région et contribuera à générer davantage de recettes touristiques.

Les installations ont été inaugurées en présence de Mme Guillemette. Ce projet de développement a été rendu possible notamment grâce à un soutien financier de 300 000 $ du ministère du Tourisme.

Ce projet a consisté :

à améliorer la petite ferme;

à bonifier la zone consacrée aux jeux et à l'Espace découverte;

à aménager un habitat pour les renards arctiques et une volière pour les harfangs des neiges.

Il viendra rehausser l'offre du secteur touristique, qui participe activement au dynamisme économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2025, on comptait près de 710 entreprises dans cette industrie représentant quelque 11 260 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 511 millions de dollars dans la région.

Citations :

« Le Zoo sauvage de Saint-Félicien est un fleuron de l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec. Je salue cette bonification des installations qui contribuera à enrichir l'expérience des visiteurs en rendant l'endroit encore plus attrayant. Pour que le tourisme continue de jouer son rôle de moteur de développement socioéconomique régional, il est important d'avoir une proposition renouvelée et adaptée aux intérêts et aux besoins de la clientèle. Ce projet en est un bel exemple. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Le tourisme contribue à dynamiser notre communauté et le Zoo sauvage de Saint-Félicien y est pour beaucoup. En attirant des milliers de personnes chez nous, il permet à notre économie de bénéficier de précieuses retombées. La bonification de son offre en fera un endroit encore plus unique, et je me réjouis que notre gouvernement ait soutenu un projet aussi porteur pour notre secteur touristique ainsi que notre région. »

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval

Fait saillant :

Ce projet a également reçu un soutien financier de 99 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027, un programme auquel contribue le ministère du Tourisme, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, les MRC de la région et Promotion Saguenay.

Ministère du Tourisme sur les réseaux sociaux :

Facebook

X

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina , Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]