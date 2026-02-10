L'ITAQ lance la première cohorte de la nouvelle AEC en transformation laitière en formule courte durée

SAINT-HYACINTHE, QC , le 10 févr. 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d'annoncer le début de la toute première cohorte de l'Attestation d'études collégiales Techniques de transformation du lait en produits laitiers (AEC TTLPL) - formule courte durée (COUD). Cette formation novatrice, créée en collaboration avec le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ), a été conçu avec l'aide du Centre d'expertise fromagère du Québec (CEFQ) pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises de transformation laitière en matière de développement des compétences. L'initiative est possible grâce à une participation financière de 496 774$ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de formation de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail.

Équipe d'étudiants du programme TTLPL de l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Cette nouvelle formule permet aux employés de se perfectionner tout en demeurant actifs en entreprise. Environ 40 % des apprentissages pratiques se dérouleront directement en milieu de travail, sous la supervision d'un maître de stage formé par l'ITAQ. Les entreprises participantes bénéficieront également d'une compensation financière pour faciliter la libération des employé.e.s pendant les heures d'études.

La formation, d'une durée de 585 heures répartie sur deux sessions, permettra de former des techniciens avec les compétences suivantes :

Assurer le bon fonctionnement des équipements de transformation laitière

Appliquer les procédés de fabrication et les normes de qualité

Respecter les règles de santé, sécurité et environnement

Participer aux audits et à la planification de la production

La première cohorte, composée de huit étudiants provenant de cinq entreprises, amorce son parcours, marquant une étape importante pour l'industrie laitière québécoise.

« Cette formation innovante est une réponse concrète aux défis de recrutement et de rétention dans le secteur de la transformation laitière. Elle illustre notre engagement à offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des travailleurs », souligne Christine Ferland, directrice de la formation continue de l'ITAQ.

Pour en savoir plus sur l'Attestation d'études collégiales Techniques de transformation du lait en produits laitiers en formule courte durée et les prochaines cohortes, communiquez avec l'équipe de la formation continue à [email protected].

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

