Nouvelles expositions - L'art du Québec brillera de tous ses feux au MNBAQ en 2023

QUÉBEC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que l'exposition Evergon. Théâtres de l'intime, à l'affiche jusqu'au 23 avril 2023, invite le public à découvrir l'œuvre monumentale d'une icône canadienne de la photographie, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier d'annoncer que l'art du Québec sera mis à l'honneur en 2023.

A. McQueen, Woman's Jacket (det.) from the Untitled (Angels and Demons) coll., Fall/Winter 2010-11. LACMA, gift from the Coll. of R. J. Drucker, photo © Museum Associates / LACMA // Circle of D. Da Settignano, Fragment with Two Seraphim, c. 1460. LACMA, W. Randolph Hearst Coll., photo © Museum Associates/LACMA // A.-S. Falardeau, d’après G. Schalken, La Jeune fille lisant la lettre, 1857. Huile sur toile. 68,6 x 56 cm. Coll. MNBAQ, don succ. W.-M. MacPherson (1934.609) Photo MNBAQ, J.-G. Kérouac (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

La programmation placera les œuvres de la collection nationale au cœur de plusieurs expériences au Musée, d'abord dans l'exposition Nous, qui proposera des regards croisés sur soi, sur l'autre, sur nous. Puis, ces œuvres seront mises en dialogue avec les créations d'Alexander McQueen et celles du Los Angeles County Museum of Art (LACMA) dans l'exposition Alexander McQueen : l'art rencontre la mode qui explorera la créativité prolifique du designer britannique. Les artistes québécois seront également à l'honneur dans l'exposition du Prix en art actuel du MNBAQ, qui présentera le travail des cinq finalistes de l'édition 2023. Enfin, les œuvres de la collection nationale surprendront le public dans Voir la nuit, une exposition expérientielle originale.

Vers l'Espace Riopelle

L'année 2023 sera également marquée par toute une série de travaux préparatoires ainsi que par le début de la construction de l'Espace Riopelle dans la foulée des célébrations du centenaire de l'artiste. Par conséquent, toutes les activités du Musée seront donc concentrées dans le pavillon Pierre Lassonde dès janvier.

La nouvelle programmation se fera pertinente, émouvante, surprenante et toujours sensible aux enjeux de notre société. Si l'art est essentiel à la vie comme puissant vecteur de réflexion, l'expérience muséale in situ en est le catalyseur, car elle peut, selon les cas, servir de guide, de phare, de baume et être un espace porteur d'espoir. La richesse des expositions contribuera certainement à rendre l'année 2023 meilleure, voire exceptionnelle.

Une exposition audacieuse à l'affiche jusqu'au printemps

Evergon. Théâtres de l'intime

Jusqu'au 23 avril 2023

Fier de mettre en lumière le travail d'Evergon, figure de proue de la photographie canadienne et artiste inclassable à l'audace remarquable, le MNBAQ présente jusqu'au printemps prochain une rétrospective dense et percutante consacrée à ce pionnier, autant sur le plan artistique que social. Au fil du temps, l'artiste a eu le courage de croiser des enjeux essentiels, soit la diversité sexuelle, corporelle et identitaire. Avec plus de 230 œuvres rassemblées pour la toute première fois, l'exposition célèbre une carrière foisonnante étalée sur 50 ans.

Articulée autour de dix thématiques sensibles et pertinentes, cette exposition majeure couvre l'ensemble de la carrière d'Evergon, de 1971 à aujourd'hui. Elle s'attarde sur l'idée de la rencontre entre théâtralité et intimité, soit l'expression publique de la sphère privée, pour représenter avec justesse ce personnage haut en couleur au parcours singulier.

Le MNBAQ a choisi d'aborder la production au long cours d'Evergon sous un angle contemporain, car les sujets d'inspiration de l'artiste - le quotidien, la mise en scène de soi, le désir, la mort, la fragilité ou la vieillesse - sont le lot de tout un chacun. La nudité et la sexualité sont traitées de manière directe, révélant un monde de fantaisies et de fantasmes, que l'artiste puise dans la fiction, la mythologie et la peinture baroque.

En explorant des techniques photographiques variées, Evergon a produit une imagerie forte, toujours émouvante, parfois irrévérencieuse, qui s'inscrit souvent dans le prolongement de la grande peinture classique.

La nature à la fois politique et sensualiste de son travail offre un éclairage atypique sur des questionnements au sujet de l'identité sexuelle, tout en revisitant avec une rare vitalité le portrait, le paysage et le nu, le plus souvent masculin. L'artiste sert un avertissement coquin à celles et ceux qui auront l'audace de découvrir son œuvre : « Certaines images pourraient ne pas vous choquer. »

Des nouveautés incontournables

Nous

Dès le 20 avril 2023

Fruit d'un formidable travail collectif entre les équipes des expositions, de la conservation et celles de la médiation du MNBAQ, l'exposition Nous proposera des regards croisés sur soi, sur l'autre, sur nous. Installée dans le vaste et lumineux pavillon Pierre Lassonde, elle permettra de faire vivre des expériences de médiation de grande qualité, tout en offrant une vitrine de choix aux collections du Musée pendant les travaux du futur Espace Riopelle.

Au cœur des réflexions entourant la genèse de cette exposition se trouve l'œuvre majeure de Marie-Claude Pratte, Portraits de société (1999-2000), composée de 50 tableautins représentant des stéréotypes de différents acteurs de la société, illustrant des problématiques très actuelles comme la caricature et l'impact des préjugés sur la société.

À cet ensemble de tableaux s'est ajoutée une vaste sélection d'œuvres de la collection nationale - Jori Smith, Mimi Parent, Sam Borenstein, Jean-Baptiste Roy-Audy, John Heward, Raphaëlle de Groot, Françoise Sullivan, Manuel Mathieu, Manasee Maniapik, Regilee Piungituq, Eddy Firmin et Alfred Pellan - réalisées par des artistes qui s'interrogent, eux aussi, sur le thème de l'identité. Ce regroupement inédit soulèvera des questions essentielles : Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce que l'identité?

L'exposition révèle une autre réalité des plus actuelles : les déplacements massifs de population, imposés ou volontaires. Ce sujet délicat est notamment traité par la fenêtre des œuvres de Jinyoung Kim, Pitseolak Ashoona, Davidialuk Alasua Amittu, Couturier-Lafargue et Ari Bayuaji.

Enfin, les thèmes du territoire et de ses occupants se sont naturellement imposés en fin de parcours. De quelle manière les humains, les animaux et la végétation partagent-ils le territoire et quelles relations entretiennent-ils entre eux? Ces sujets d'une grande richesse ont inspiré les artistes québécois depuis Théophile Hamel, au 19e siècle, avec son tableau Adolphe, Auguste, Eugène et Alphonse Hamel, neveux de l'artiste, en passant par Caroline Elijassiapik et son délicat panier tissé en élyme des sables, jusqu'à Jean Paul Riopelle.

Par une approche ludique et parfois émotive, voire critique, l'exposition Nous permettra de nous découvrir, de nous rassembler, de nous éveiller et de nous émerveiller, mais avant tout, de nous ouvrir au monde.

Alexander McQueen : l'art rencontre la mode

Du 15 juin au 10 septembre 2023

Première exposition canadienne de l'œuvre d'Alexander McQueen (1969-2010), qui visitera l'univers créatif effervescent de cette figure majeure de la mode entre 1990 et 2010, cette exposition, dont Simons est le partenaire présentateur principal, proposera une réflexion sur le processus de création du célèbre designer que l'on a surnommé « l'enfant terrible » de la mode britannique.

Acclamées par la critique, ses collections sont le fruit d'une virtuosité technique qui s'enracine dans un ensemble de références à la fois autobiographiques et encyclopédiques nourries par l'histoire, les sciences naturelles, la technologie, les médias et la culture populaire.

Afin de mieux comprendre son héritage artistique et ses sources d'inspiration, des ensembles conçus par ce créateur seront mis en relation avec des œuvres d'art issues de différentes époques - de l'Antiquité à nos jours -, d'origines culturelles diverses et de techniques variées. Ces œuvres, dont certaines sont réalisées par de grands maîtres de l'histoire de l'art - Dürer, Goya et Picasso - et par des artistes du Québec - François Baillairgé, Patrick Bernatchez, Clarence Gagnon, Holly King, Marcel Saint-Pierre et Claire Savoie -, se transforment ainsi en véritables références visuelles qui feront écho aux créations et aux collections de McQueen.

L'exposition mettra en lumière l'universalité des thèmes - la vie, la mort, la nature, la mythologie, les croyances religieuses, la condition humaine, etc. - qui se trouvent au cœur de la démarche artistique de McQueen. Elle permettra d'explorer l'interdisciplinarité qui a défini la carrière de ce créateur de renommée internationale.

Alexander McQueen : l'art rencontre la mode est organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec. L'exposition rassemblera près de 200 objets de la collection du LACMA, dont 70 ensembles signés Alexander McQueen, issus de la collection de Regina J. Drucker; 50 œuvres d'art incluant une sélection de costumes historiques; 17 coiffes et chaussures réalisées par l'artiste de Los Angeles, Michael Schmidt, et 28 œuvres de la collection du MNBAQ.

Prix en art actuel du MNBAQ, l'exposition des finalistes

Du 19 octobre 2023 au 7 janvier 2024

Le Musée national des beaux-arts du Québec, en collaboration avec RBC Fondation, présente depuis 2015 le Prix en art actuel du MNBAQ, un événement majeur sur la scène québécoise de l'art contemporain. Ce prix bisannuel contribue au développement de la carrière des artistes de la relève en leur offrant une plus grande reconnaissance et une visibilité accrue auprès du grand public.

Pour la première fois en 2023, le Prix soutiendra cinq artistes émergents du Québec. Un jury composé de six spécialistes de l'art actuel déterminera la liste de ces cinq artistes, sans restriction de pratique ou de médium, sur la base de l'excellence, du caractère soutenu et de l'à-propos de leur production.

Les cinq artistes sélectionnés recevront chacun une bourse de 10 000 $ et feront l'objet d'une exposition collective au MNBAQ à l'automne 2023.

À la fin de l'exposition, un lauréat sera choisi parmi les cinq artistes. Son travail fera l'objet d'une publication monographique à paraître en 2024 et d'une acquisition d'œuvres pour la collection du Musée.

Voir la nuit

Du 26 octobre 2023 au 17 mars 2024

La nuit? Elle fascine, inquiète ou inspire depuis toujours. Chacun la voit ou la vit à sa façon. Elle a stimulé la créativité des équipes du MNBAQ, qui ont conçu, à partir des œuvres de la collection nationale, une exposition qui visitera ce thème universel de la nuit et des nocturnes. En plaçant les œuvres au cœur d'une expérience immersive, dans laquelle les visiteuses et les visiteurs seront guidés par leurs sens et leurs émotions, voire leurs souvenirs, l'aventure imaginée aura tout pour étonner.

Constituée de plus de 60 œuvres de la collection du MNBAQ, de l'art ancien à l'art actuel, ainsi que d'une quinzaine d'objets issus de la collection du Musée de la civilisation, Voir la nuit réunira une sélection de dessins, d'estampes, de peintures, de photographies, de sculptures, de vidéos et d'objets plus intrigants les uns que les autres.

Voir la nuit soulignera la virtuosité des artistes pour rendre sensible l'obscurité, en faisant émerger de l'ombre, formes, visages et paysages, ou encore, en représentant les méandres des rêves.

Voir la nuit sera aussi une rencontre avec la lumière nocturne, qu'elle soit naturelle comme celle de la lune et des étoiles, ou artificielle, comme celle des bougies et des ampoules électriques.

Depuis la nuit des temps, l'humain cherche à repousser la nuit. À l'automne 2023, le Musée invitera le public à venir… la contempler!

Compléments culturels riches de sens

Musée au service de sa communauté et musée citoyen, le MNBAQ veille à proposer des événements culturels appréciés par les Québécoises et les Québécois. L'année 2023 n'y fera pas exception. Le printemps 2023 sera notamment marqué par la tenue du FIFA, le Festival International du Film sur l'Art, soulignant du même souffle 30 années de précieuse collaboration du MNBAQ avec cette grande fête du cinéma d'art. Puis, l'automne accueillera la neuvième édition de Lumière sur l'art, fruit d'un partenariat exemplaire avec la Société de développement commercial de Montcalm Quartier des arts (SDC Montcalm-Quartier des arts). La mise en art des abat-jour géants de l'avenue Cartier ravira une fois de plus passantes et passants.

