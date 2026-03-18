Nouvelles données sur le bien-être des familles québécoises - Plus de 12 000 parents ont participé à l'enquête

QUÉBEC , le 18 mars 2026 /CNW/ - Bien qu'on observe une légère tendance à la hausse de la qualité de vie des familles cette année, des aspects préoccupants sur la santé mentale, sur l'utilisation des écrans et sur les défis à l'école tels que l'anxiété sociale, la violence et la discrimination ressortent de la nouvelle édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises.

Lors d'une présentation aux parents d'élèves et aux partenaires intéressés par le bien-être des familles, Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, a rendu publics les résultats de cette troisième édition de l'enquête. Dre Généreux supervise cette enquête menée par la Fédération des comités de parents du Québec et l'Association des comités de parents anglophones, en collaboration avec leurs partenaires, l'Association pour la santé publique du Québec et l'École branchée.

Plus de 12 000 parents d'enfants d'âge scolaire ont répondu au sondage en ligne du 2 au 13 février 2026. Cet échantillon similaire aux éditions précédentes, d'une grande taille et d'une bonne représentativité, permet de comparer les résultats avec ceux de 2024 et 2025 et de noter les changements.

Quelques faits saillants de l'édition 2026 :

Tant la qualité de vie que la santé mentale perçue se détériore au secondaire, surtout chez les filles. Des écarts sont aussi observés selon le type d'école ou de programme fréquenté, en défaveur des élèves de l'école publique sans programme sélectif.

Comme en 2024 et 2025, les écrans demeurent la préoccupation principale des parents. Cette année, c'est davantage l'influence du contenu en ligne, plutôt que le temps d'écran, qui prime.

Le quart des enfants aurait un usage à risque ou problématique des écrans. Près de la moitié des familles vivent des conflits et des tensions à la maison en lien avec la gestion des écrans, et ce, même au primaire.

L'anxiété sociale demeure bien présente, en particulier chez les enfants ayant des besoins particuliers.

Le quart des parents identifient leur situation financière comme préoccupante.

Cliquez ici pour consulter le document de présentation des résultats de la troisième édition.

Les objectifs des partenaires de cette enquête nationale sont d'estimer le niveau actuel de bien-être des familles et d'examiner les préoccupations des parents, dans le but de trouver des stratégies pour favoriser la qualité de vie des familles. Ces partenaires rendent publics les résultats de l'enquête dans un court délai dans l'espoir que des pistes d'action et des collaborations puissent émerger.

Alors que le budget du Québec sera déposé dans les prochaines heures, les partenaires de l'enquête souhaitent attirer l'attention sur la réalité des familles et espèrent que des investissements à la hauteur des besoins des familles et des services publics qui les soutiennent soient au rendez-vous.

Les personnes suivantes sont disponibles pour des entrevues:

Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke

Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec

Katherine Korakakis, présidente de l'Association des comités de parents anglophones

Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec

Stéphanie Dionne, de l'École Branchée

Prière de contacter Véra Ferret au 450 626-8879 pour une demande d'entrevue.

Une présentation en anglais des résultats de la 3e édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises aura lieu le 30 mars à 19h. Cliquez ici pour l'inscription à cet événement organisé par l'Association des comités de parents anglophones.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]