MUNICH, 29 mai 2023 /CNW/ - Le Forum sur l'infrastructure des données innovantes 2023, tournant autour du thème « Nouvelles données, nouvelles applications, nouvelle résilience », s'est tenu le 23 mai à Munich, en Allemagne. Le Forum réunit des experts et des partenaires de l'industrie mondiale pour explorer l'avenir de l'infrastructure numérique, qui se dirige vers l'ère des yottaoctets (un yottaoctet est égal à un quadrillion de gigaoctets). Au forum, Huawei s'est penché sur une foule de sujets différents, comme l'adoption de l'écosystème émergent des applications, le traitement efficace de masses de données non structurées et l'amélioration complète de la résilience des données, afin de libérer la valeur des données pour l'évolution de l'industrie du stockage de données.

Huawei croit que le stockage de données fait face à des changements majeurs et à de grandes possibilités à mesure que la transformation numérique s'accélère :

Premièrement, 56 % des entreprises déploient des applications d'intelligence artificielle (IA), et 96 % prévoient créer des applications infonuagiques natives pour faire face à des applications de données en constante évolution.

Aussi, les données augmentent de façon exponentielle. 80 % des nouvelles données sont des données non structurées dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) est de 38 %.

Enfin, de nombreux défis la résilience des données fait face à de nombreux défis. Les rançongiciels évoluent constamment et le nombre d'attaques de rançongiciels augmente à un taux annuel de 98 %. Fait inquiétant, plus de 14 % des entreprises sont incapables de restaurer leurs données après une attaque de rançongiciel.

Les nouvelles applications de mégadonnées et d'IA posent des exigences plus élevées pour le traitement parallèle de données diversifiées. Le modèle de collaboration entre le stockage des données et les applications de données est en cours de reconstruction pour intégrer de nouveaux paradigmes de données. Les applications infonuagiques natives sont de plus en plus répandues dans les centres de données d'entreprise. Pour relever ces défis, un stockage en conteneurs fiable et à haut rendement sera nécessaire.

Étant donné que les données non structurées utilisées pour la production et les systèmes de prise de décisions deviennent de plus en plus chaudes en raison des accès en temps réel, l'efficacité de la bande passante de lecture et d'écriture et de l'accès des entrées et des sorties au stockage scale-out doit être considérablement améliorée. Pour répondre au besoin de stockage rentable de données non structurées de masse, les innovations en matière de logiciels, de matériel et d'algorithmes sont essentielles au scale-out du stockage. De plus, avec l'explosion du volume de données, d'importants problèmes de données apparaissent. Par conséquent, une structure de données intelligente est nécessaire pour mettre en œuvre une vue globale des données et un ordonnancement unifié des données entre les systèmes, les régions et les nuages.

Les menaces liées à la résilience des données évoluent, passant des catastrophes naturelles et des dommages physiques aux catastrophes humaines comme les rançongiciels. Par conséquent, il est essentiel de nous défendre de façon proactive plutôt que réactive pour assurer une plus grande résilience des données. La montée en flèche des vulnérabilités de jour zéro et les pertes énormes causées par les données irrécupérables révèlent l'insuffisance du système actuel de résilience des données d'entreprise. Un tel système, constitué de réseaux, d'applications et d'hôtes, n'est plus adéquat pour répondre aux dernières exigences des entreprises en matière de résilience des données. Le stockage des données est en train de devenir la dernière ligne de défense pour la résilience des données, et de plus en plus de caractéristiques de résilience sont intégrées aux produits de stockage des données, y compris la détection de rançongiciels, le chiffrement des données, les instantanés sécurisés et la récupération des données en isolement.

Dr Zhou a fait remarquer dans son discours que le stockage de données Huawei offre une vaste gamme de produits et de solutions pour répondre aux besoins changeants de nos clients et de nos partenaires. La matrice de stockage entièrement flash et le scale-out du stockage pacifique OceanStor ont été reconnus comme les choix des clients en 2023 dans Gartner Peer InsightsTM.

Pour avoir une vue d'ensemble de l'industrie du stockage de données, l'expédition totale des cinq principaux fournisseurs de stockage basés sur des contrôleurs externes au monde en 2022 a été trois fois plus élevée qu'en 2012. Toutefois, ce chiffre est loin d'être suffisant pour répondre à la demande mondiale à l'ère des yottaoctets. Huawei prédit que ce nombre va décupler d'ici 2032, dépassant 100 exaoctets. Les solutions de stockage de données doivent non seulement accorder la priorité à la capacité et au rendement, mais aussi favoriser de nouveaux paradigmes de données, un tissu de données intelligent et la résilience intrinsèque des données, afin de libérer le plein potentiel des données de masse et de favoriser le développement rapide de l'industrie de stockage de données.

