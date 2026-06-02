Nouvelle découverte de pegmatite à haute teneur en césium (« Cosma ») située à ~22 km à l'ouest du gîte phare de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan : Résultat d'analyse d'un échantillon choisi prélevé en affleurement de 9,42 % Cs 2 O et 267 ppm Ta 2 O 5 . Résultat d'analyse d'un échantillon en rainure de 4,4 m à 3,61 % Cs 2 O et 609 ppm Ta 2 O 5 , incluant 0,5 m à 16,43 % Cs 2 O.

située à ~22 km à l'ouest du gîte phare de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan : Découverte émergente de pegmatite à spodumène (« Felix ») , située près de l'extrémité ouest de Shaakichiuwaanaan, à proximité de la propriété Pikwa récemment acquise et de sa pegmatite à spodumène Drakkar : Résultats d'analyse en affleurement incluant 1,80 % Li 2 O et 1,21 % Li 2 O. Multiples affleurements minéralisés sur une distance latérale d'environ 450 m. La pegmatite Drakkar (2,45 % Li 2 O) est située à ~550 m au sud-ouest.

, située près de l'extrémité ouest de Shaakichiuwaanaan, à proximité de la propriété Pikwa récemment acquise et de sa pegmatite à spodumène Drakkar : Collectivement, les groupes de pegmatites à Li-Cs-Ta (« LCT ») Cosma, Felix et Drakkar prolongent à ~10,5 km l'étendue latérale du corridor favorable Mickel, de CV9 à Drakkar, dont seulement ~450 m ont été testés par forage à CV9.

à Li-Cs-Ta (« LCT ») de CV9 à Drakkar, dont seulement ~450 m ont été testés par forage à CV9. Nouvelle découverte de pegmatite à spodumène (« Skald ») sur la propriété Pontois, avec des résultats d'analyse en affleurement de 2,94 % Li 2 O .

sur la propriété Pontois, avec des résultats d'analyse en affleurement de Nouvelle découverte de pegmatite riche en césium (« Overload ») sur la propriété Pontax, avec des résultats d'analyse en affleurement de 7,53 % Cs 2 O et 3 768 ppm Ta 2 O 5 .

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « Les récents travaux d'exploration en surface à Shaakichiuwaanaan ont livré plusieurs nouvelles découvertes avec de très bons résultats qui continuent d'indiquer le potentiel en termes d'ampleur et de croissance pour le lithium, le césium et le tantale sur l'ensemble de la propriété. La découverte d'un nouvel indice de pegmatite LCT riche en césium (Cosma), situé le long du corridor Mickel, déjà très favorable puisqu'il englobe également les pegmatites CV9, CV10, CV14 et CV15, soutient la présence d'un vaste système fertile de pegmatites LCT hautement évoluées dans la partie ouest de la propriété, où les vérifications par forage ont été limitées jusqu'à maintenant. »

« Par ailleurs, la présence de pegmatites LCT bien minéralisées à Pikwa, Pontois et Pontax démontre plus largement la force et le caractère favorable du portefeuille de propriétés de la Société », a ajouté M. Smith.

RESSOURCES PMET INC. (LA « SOCIÉTÉ » OU « PMET ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir d'annoncer de multiples nouvelles découvertes de pegmatites à Li-Cs-Ta (« LCT ») sur sa propriété phare Shaakichiuwaanaan, ainsi que plus largement sur les propriétés de son portefeuille (Pikwa, Pontois et Pontax), toutes situées dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (figure 1).

En plus des découvertes et des ressources de la Société aux pegmatites principales à CV5 et CV13, les activités d'exploration se poursuivent dans les secteurs autour de ces zones principales et sur l'ensemble des propriétés adjacentes dans la région (figure 2). Collectivement, les propriétés Shaakichiuwaanaan, Pikwa et Pontois couvrent, sur plus de 70 km, une ceinture de roches vertes continue et très favorable qui, de l'avis de la Société, constitue le corridor le plus important pour les pegmatites LCT en Amérique du Nord.

La propriété Shaakichiuwaanaan constitue l'actif phare de la Société et abrite l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)1 et réserves minérales (Li)2 pegmatitiques au monde (figures 1 et 2), à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année (accessible à longueur d'année par la route) et du corridor d'infrastructures d'Hydro-Québec. La Société a récemment annoncé une étude de faisabilité robuste axée sur le lithium de la pegmatite CV5, qui positionne le projet en tant que pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué de presse daté du 20 octobre 2025).

_________________________________ 1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13) totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et est présentée à une teneur de coupure en Li 2 O de 0,40 % (à ciel ouvert), 0,60 % (sous terre à CV5), et 0,70 % (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement contenues au sein de la pegmatite CV13, avec une ERM de 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées). La date d'effet est le 20 juin 2025. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 2 Réserves Minérales Probables De 84,3 Mt À 1,26 % Li 2 o À La Pegmatite Cv5 À Une Teneur De Coupure De 0,40 % Li 2 o (À Ciel Ouvert) Et De 0,70 % Li 2 o (Sous Terre). Le Développement Souterrain Et Le Tonnage en Marge De La Fosse Qui Présentent Des Teneurs Supérieures À 0,37 % Li 2 o Sont Aussi Inclus Dans L'estimation Des Réserves Minérales. La Date D'effet Est Le 11 Septembre 2025. Voir Le Communiqué De Presse Portant Sur L'étude De Faisabilité Du 20 Octobre 2025.

SHAAKICHIUWAANAAN (PLUS PIKWA ET PONTOIS)

Pegmatite LCT Cosma

Plusieurs découvertes de pegmatites LCT affleurantes et bien minéralisées ont été faites à Shaakichiuwaanaan lors des récents travaux d'exploration. C'est le cas de la pegmatite Cosma (affleurement), qui a livré des teneurs significatives en césium et en tantale lors d'un premier prélèvement d'échantillons choisis en 2025 - 9,42 % Cs 2 O et 267 ppm Ta 2 O 5 (0,01 % Li 2 O). Un suivi par échantillonnage en rainures a livré des résultats de 4,4 m à 3,61 % Cs 2 O et 609 ppm Ta 2 O 5 , incluant 0,5 m à 16,43 % Cs 2 O (CH25-133), confirmant l'importance de l'affleurement exposé en surface (figures 2 et 3).

L'expression en surface de la pegmatite Cosma est constituée d'un affleurement blanchâtre de ~8 m x 4 m qui reste ouvert dans plusieurs directions. L'affleurement est situé à environ 2,5 km dans la continuité latérale à l'ouest-sud-ouest du groupe de pegmatites CV15 et -- collectivement avec les pegmatites à spodumène Felix et Drakkar dont il est question ci-dessous -- permet de prolonger à ~10,5 km l'étendue latérale du corridor de pegmatites LCT Mickel (par rapport à l'étendue latérale antérieure de 5,5 km) (figure 4). De cette étendue totale de ~10,5 km, seule la pegmatite CV9, située à l'extrémité est du corridor, a été vérifiée par forage. Les résultats de forage à CV9 comprennent des intervalles de 30,6 m à 0,80 % Li 2 O (CV23-345), 10,8 m à 1,00 % Li 2 O (CV23-267) et 7,7 m à 1,35 % Li 2 O (CV23-333), avec un secteur où la pegmatite aurait une épaisseur réelle estimée atteignant 80 m, démontrant un potentiel considérable en termes d'envergure (voir le communiqué de presse daté du 8 avril 2024).

Cosma est l'indice de pegmatite riche en césium situé le plus à l'ouest à Shaakichiuwaanaan jusqu'à maintenant. La découverte est très encourageante, puisque la plupart des gisements de césium (hormis la zone de césium Vega de calibre mondial située à la pegmatite CV13 détenue par la Société) s'élèvent généralement à quelques dizaines, voire centaines de milliers de tonnes. Par conséquent, des indices relativement petits peuvent constituer des découvertes très importantes, particulièrement lorsqu'elles sont exposées en surface. La Société a l'intention d'effectuer un suivi sur cette découverte dans le cadre du programme en surface de 2026.

Au total, 355 échantillons de roches (affleurements, blocs et rainures) ont été prélevés lors de la campagne d'exploration 2025 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, et ont livré des résultats variant de <0,01 à 4,51 % Li 2 O, de <5 à 2 580 ppm Ta 2 O 5 , et de <0,01 à 16,43 % Cs 2 O. L'exploration était axée sur les pegmatites LCT.

Pegmatites LCT Felix et Drakkar

De plus, la Société a le plaisir d'annoncer une découverte émergente de pegmatite LCT surnommée Felix, située près de la limite ouest de la propriété Shaakichiuwaanaan, à proximité de la propriété Pikwa récemment acquise et de sa pegmatite à spodumène Drakkar. La pegmatite Felix est caractérisée par un regroupement de multiples affleurements minéralisés répartis sur une distance latérale d'environ 450 m, où des échantillons prélevés en affleurement ont livré des résultats d'analyse incluant 1,80 % Li 2 O et 1,21 % Li 2 O. De l'échantillonnage en rainures est planifié à Felix dans le cadre du programme d'exploration sur le terrain de 2026.

La pegmatite LCT Drakkar (2,45 % Li 2 O en affleurement), découverte par Exploration Azimut et SOQUEM, est située à ~550 m au sud-ouest de la pegmatite Felix sur la propriété adjacente Pikwa, qui est maintenant détenue à 100 % par la Société (voir le communiqué de presse daté du 12 novembre 2025). La Société planifie actuellement son premier programme d'exploration en surface à Pikwa, qui sera axé sur les pegmatites LCT. L'exploration historique sur la propriété Pikwa était axée sur les métaux de base et précieux, et plusieurs découvertes notables y ont été faites, notamment sur le prospect Hyperion3 (7,17 g/t Au en affleurement) et sur le prospect Copperfield4 (13,45 g/t Au, 9,81 % Cu et 37,6 g/t Ag en affleurement). Toutefois, le corridor principal de la ceinture de roches vertes n'a fait l'objet que de travaux d'exploration limités pour les pegmatites LCT (figure 5).

________________________________ 3 Voir le communiqué de presse d'Exploration Azimut daté du 17 mai 2023. 4 Voir le communiqué de presse d'Exploration Azimut daté du 6 octobre 2020.

Pegmatite LCT Skald

La pegmatite LCT Skald a été découverte en 2025 lors de travaux d'exploration en surface sur la propriété Pontois, laquelle est immédiatement adjacente à la limite ouest de la propriété Pikwa (figure 5). La pegmatite Skald est caractérisée par un affleurement de pegmatite à spodumène de ~2 m x 3 m (ouvert), où un échantillon a livré des résultats d'analyse de 2,94 % Li 2 O et 60 ppm Ta 2 O 5 . La découverte est très prometteuse car elle met en évidence le potentiel d'un corridor de roches vertes très favorable sur la propriété Pikwa, où des travaux d'exploration très limités ont été effectués historiquement à la recherche de pegmatites LCT.

Collectivement avec Pikwa et Shaakichiuwaanaan, la Société contrôle plus de 70 km le long de la ceinture de roches vertes de La Grande, qui est considérée hautement favorable pour les pegmatites LCT et qui englobe les gîtes de calibre mondial des pegmatites CV5 (Li-Ta) et CV13 (Li-Cs-Ta), actuellement en développement.

Au total, 69 échantillons de roches (affleurements et blocs) ont été prélevés dans le cadre de la campagne d'exploration 2025 sur la propriété Pontois et ont livré des résultats variant de <0,01 à 2,94 % Li 2 O, de <5 à 60 ppm Ta 2 O 5 et de <0,01 % à 0,077 % Cs 2 O. L'exploration était axée sur les pegmatites LCT.

Pontax

En 2025, les travaux d'exploration en surface sur la propriété Pontax de la Société se sont soldés par la découverte de l'indice de césium-tantale Overload, où un échantillon prélevé en affleurement a livré des teneurs à l'analyse de 7,53 % Cs 2 O et 3 768 ppm Ta 2 O 5 (figure 6). L'échantillon a été prélevé dans un dyke de pegmatite blanche de 0,5 à 1 m de large par >50 m de long, qui reste ouvert latéralement. Bien qu'elle n'ait pas été identifiée lors des observations sur le terrain, la présence de pollucite (et vraisemblablement de colombo-tantalite) est présumée compte tenu des teneurs obtenues, ainsi que la minéralogie confirmant la présence de ces deux minéraux à l'indice Resisto situé à proximité.

Après Pikwa, la propriété Pontax constitue l'actif régional le plus avancé du portefeuille de la Société. L'exploration antérieure a permis de découvrir un corridor de plusieurs kilomètres de long abritant un nombre important d'affleurements de pegmatite LCT bien minéralisée (en Li et Ta), incluant les indices Resisto (2,86 % Li 2 O; 9 152 ppm Ta 2 O 5 ), Inducto (2,69 % Li 2 O; 397 ppm Ta 2 O 5 ) et Capacito (3,81 % Li 2 O; 365 ppm Ta 2 O 5 ) (figure 6). L'indice Resisto est le plus significatif, étant caractérisé par un groupe d'affleurements de pegmatite blanche où des échantillons en rainures (prélevés en 2022) ont livré des teneurs élevées en tantale - 12,1 m à 0,55 % Li₂O et 2 166 ppm Ta₂O₅, incluant 4,0 m à 4 596 ppm Ta₂O₅.

L'indice Overload est situé à environ 1,6 km dans la continuité latérale de l'indice Resisto, de telle sorte que le corridor favorable a maintenant été prolongé à plus de 3,7 km entre Capacito et Overload. Aucun des indices le long de ce corridor n'a été vérifié par forage.

Au total, 54 échantillons de roches (affleurements et blocs) ont été prélevés dans le cadre de la campagne d'exploration 2025 sur la propriété Pontax et ont livré des résultats variant de <0,01 % à 2,65 % Li 2 O, de <5 à 3 768 ppm Ta 2 O 5 , et de <0,01 % à 7,53 % Cs 2 O. De plus, un échantillon prélevé sur un affleurement d'amphibolite situé à environ 35 m de l'indice Overload a livré des teneurs à l'analyse de 1,02 g/t Au, 17 g/t Ag et 1,11 % Cu (l'indice « Subordi »). L'exploration était axée sur les pegmatites LCT.

Prochaines étapes

Les programmes d'exploration en surface de 2025 à Shaakichiuwaanaan, Pontois et Pontax comprenaient des travaux de cartographie géologique, de prospection régionale et d'échantillonnage en surface et étaient axés sur la découverte de nouveaux indices de pegmatite LCT. Collectivement, plus de 400 échantillons de roches ont été prélevés en 2025, et des pegmatites LCT notables ont été découvertes sur chacune de ces trois propriétés. Les découvertes mettent en évidence la nature favorable du portefeuille global de propriétés de la Société et confirment davantage le potentiel de son actif phare, la propriété Shaakichiuwaanaan.

La Société planifie actuellement des travaux de suivi en surface en 2026 sur ses propriétés Shaakichiuwaanaan, Pikwa (programme inaugural) et Eastmain, et évalue différentes options pour la prochaine phase d'exploration à Pontax.

ASSURANCE-QUALITÉ / CONTRÔLE DE LA QUALITÉ (AQCQ)

La Société s'est fiée sur les vérifications de laboratoire internes et sur l'insertion d'échantillons à blanc et de matériaux de référence certifiés pour les échantillons de roches en surface. La direction met en garde le lecteur à l'effet que les échantillons de roches prélevés en surface lors de la prospection et les résultats d'analyse associés dont il est question dans les présentes sont par définition sélectifs et représentent un emplacement ponctuel et pourraient donc ne pas être pleinement représentatifs de l'horizon minéralisé échantillonné.

Tous les échantillons prélevés en surface ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O5. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée6 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

___________________________________ 5 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 6 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « continuent », « indiquer », « potentiel », « jusqu'à maintenant », « a l'intention », « suivi », « programme 2026 », « développement », « prochaines étapes », « progresser », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le potentiel en termes d'ampleur et de croissance pour le lithium, le césium et le tantale sur l'ensemble de la propriété, la présence d'un vaste système de pegmatites LCT hautement évoluées dans la partie ouest de la propriété, la force et le caractère favorable du portefeuille global de la Société, le potentiel du projet en tant que pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, la capacité de la Société d'effectuer un suivi sur la découverte Cosma dans le cadre du programme en surface de 2026, le caractère favorable de l'actif phare de la Société, la propriété Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société d'effectuer un suivi des travaux en surface à Shaakichiuwaanaan et Pikwa (programme inaugural) en 2026 et de faire progresser l'exploration à Pontax.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité de mener à terme une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES D'INSCRIPTION DE L'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

ANNEXE 1 - TABLEAU 1 DU CODE DU JORC 2012 (RÈGLE D'INSCRIPTION 5.7.1 DE L'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. Les échantillons de roches (de prospection) ont été prélevés sous forme d'échantillons choisis et/ou en éclats, et représentent un emplacement ponctuel.

L'échantillonnage en rainures a été effectué en respectant les meilleures pratiques de l'industrie, avec une rainure de 3 à 5 cm de large coupée à la scie d'un bout à l'autre de l'affleurement de pegmatite (dans la mesure du possible), perpendiculairement à l'orientation interprétée de la pegmatite. Les échantillons ont été prélevés à intervalles contigus de ~0.5 à 1 m avec l'orientation de la rainure étant consignée ainsi que les coordonnées GPS au début et à la fin de la rainure.

Les échantillons prélevés en surface ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Les pulpes d'échantillons de surface ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

Les échantillons prélevés en surface à Hyperion (535910 E, 5928948 N) et Copperfield (552749 E, 5934289 N) cités dans les présentes sont des échantillons historiques prélevés en 2018 et en 2019 respectivement. Les échantillons ont été analysés par ALS Chemex à Val-d'Or, Québec, pour l'Au par pyroanalyse (code Au-AA24) et pour plusieurs éléments par dissolution à 4 acides (code ME-MS61). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour l'Au et le Cu ont été déterminées par les codes Au-GRA22 et Cu-OG62. Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.

Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie.

L'échantillonnage en surface n'est pas suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. La Société s'est principalement fiée sur les protocoles d'AQCQ internes du laboratoire pour les échantillons de roches en surface, avec des échantillons à blanc et des matériaux de référence certifiés insérés à la discrétion du géologue.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Les échantillons prélevés en surface ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour une préparation standard des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Les pulpes d'échantillons de surface ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

La Société s'est principalement fiée aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage.

Les échantillons prélevés en surface à Hyperion (535910 E, 5928948 N) et Copperfield (552749 E, 5934289 N) cités dans les présentes sont des échantillons historiques prélevés en 2018 et en 2019 respectivement. Les échantillons ont été analysés par ALS Chemex à Val-d'Or, Québec, pour l'Au par pyroanalyse (code Au-AA24) et pour plusieurs éléments par dissolution à 4 acides (code ME-MS61). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour l'Au et le Cu ont été déterminées par les codes Au-GRA22 et Cu-OG62. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium, du césium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, Ta 2 O 5 = Ta × 1,221, et Cs 2 O = Cs x 1,0602. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Un appareil GPS de poche a été utilisé pour recueillir des données sur les coordonnées de chaque échantillon prélevé en surface autre que les échantillons en rainures. Les deux extrémités de chaque rainure en surface ont été arpentées à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3 afin de localiser les échantillons individuels de rainures.

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons de prospection prélevés en surface sont aléatoirement distribués en fonction de l'emplacement de l'affleurement ou du bloc. Par conséquent, ce type d'échantillonnage n'est pas applicable dans le cadre d'une estimation de ressources minérales.

Les échantillons en rainures, compte tenu de la teneur exacte sur une largeur contrôlée par arpentage, peuvent servir dans le cadre de futures estimations de ressources minérales. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués.

Puisque les échantillons à Hyperion et Copperfield sont historiques, la Société n'a pu vérifier les chaînes de possession respectives. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 droits exclusifs d'exploration (« DEE ») situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET Inc. La limite nord du bloc de DEE principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 DEE, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 DEE (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 DEE, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 DEE.

La propriété Shaakichiuwaanaan ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des DEE de la propriété Shaakichiuwaanaan s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028.

Les propriétés Pikwa, Pontois et Pontax sont respectivement constituées de 509, 31 et 80 droits exclusifs d'exploration (« DEE ») et sont situées dans la région de la Baie-James au Québec. Les DEE sont détenus à 100 % (transfert des titres de propriété en cours) par 14352891 Canada inc. (une filiale à part entière de Ressources PMET Inc.).

Les propriétés Pikwa, Pontois et Pontax sont respectivement grevées de redevances de 2 % (aucun rachat), 2 % (rachat d'une moitié pour 1 M$) et 3 % (aucun rachat).

Les dates d'échéance des DEE de la propriété Pikwa s'échelonnent entre juin 2026 et février 2028, et plusieurs DEE sont en attente d'un renouvellement.

Les dates d'échéance des DEE de la propriété Pontois s'échelonnent entre décembre 2027 et décembre 2028.

Les dates d'échéance des DEE de la propriété Pontax s'échelonnent de juin 2026 à mars 2027, et plusieurs DEE sont en attente d'un renouvellement. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Sur la propriété Shaakichiuwaanaan, aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties. Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties à Shaakichiuwaanaan, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. L'exploration historique était axée sur les métaux de base et précieux.

Sur les propriétés Pontois et Pontax, aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties. L'exploration historique était axée sur les métaux de base et précieux.

Sur la propriété Pikwa, l'exploration historique était axée sur les métaux de base et précieux. Toutefois, de l'exploration pour les pegmatites LCT a été effectuée autour de 2024 et est considérée de nature limitée par rapport à l'ensemble des travaux d'exploration réalisés sur la propriété. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. Les propriétés Shaakichiuwaanaan, Pikwa et Pontois couvrent une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

L'exploration de la propriété Shaakichiuwaanaan a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété Shaakichiuwaanaan, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al.

La propriété Pontax couvre des roches de la ceinture de roches vertes de Pontax/Chambois, qui s'étend en direction sud-ouest à partir de la ceinture de roches vertes de la rivière Eastmain. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. Tous les travaux dont il est question ci-dessous se rapportent à la propriété Shaakichiuwaanaan.

La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. Les essais de traitement pilote (utilisant des carottes de forage et des blocs) ont collectivement produit, à ce jour, plus de 4,5 tonnes de concentré de spodumène à des teneurs supérieures à 5,5 % Li 2 O.

La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. Cela devrait inclure du forage d'expansion et du forage intercalaire.

D'autres travaux de forage sont anticipés en appui au développement des pegmatites CV5 et CV13 (ressources, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique).

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

Les travaux de prospection, d'échantillonnage de roches et de cartographie en surface devraient se poursuivre sur l'ensemble du portefeuille de propriétés de la Société, en ciblant les pegmatites LCT.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]