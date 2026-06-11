Enfin une bonne nouvelle pour la pérennité de la filière du cuivre au Québec

Les métallos se réjouissent de l'annonce de la reprise des travaux de modernisation

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos se réjouit de l'adoption du projet de loi 11, qui pave la voie aux investissements à la fonderie Horne et contribue à sécuriser l'avenir de la filière du cuivre au Québec. Il salue également l'annonce faite par la compagnie Glencore d'aller de l'avant avec la reprise des travaux de modernisation de ses installations.

« Plus que jamais, la filière du cuivre est stratégique pour le Québec et le Canada. Nous saluons donc l'important geste fait par le gouvernement du Québec pour assurer la stabilité réglementaire et permettre la reprise de la nécessaire modernisation des installations », souligne le directeur québécois des Métallos.

Rappelons que le Syndicat des Métallos représente les 360 travailleur.euse.s de l'affinerie de cuivre de Montréal-Est. Celle-ci reçoit la majeure partie de sa matière première de la fonderie Horne à Rouyn-Noranda. Ce sont les deux seules usines du genre au Canada.

« L'avenir de la filière du cuivre est particulièrement important en cette ère de développement technologique, alors que le Québec et le Canada doivent travailler sur une Stratégie industrielle complète. Il est important que le Canada puisse recycler ici le cuivre et transformer la matière première nécessaire à tant de composantes », ajoute Nicolas Lapierre.

À l'affinerie de cuivre de Montréal-Est, le président de la section locale 6887, Stéphane Côté, pousse un soupir de soulagement : « Les derniers mois ont été particulièrement difficiles en raison de la forte incertitude quant à l'avenir, qui venait s'ajouter au contexte de guerre commerciale. Tous les nuages ne sont pas encore dissipés, mais nous sommes confiants que les gouvernements font ce qu'il faut pour assurer la pérennité de la filière du cuivre. »

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleur.euse.s de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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