Les Métallos et l'AIMTA exhortent le Représentant américain au Commerce à revoir sa politique commerciale vis-à-vis du Canada

PITTSBURGH, Pa., le 29 juill. 2026 /CNW/ -- La présidente internationale du Syndicat des Métallos, Roxanne Brown, et le président international de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA), Brian Bryant, ont envoyé aujourd'hui une lettre au Représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, l'exhortant à reconsidérer les tarifs douaniers imposés aux produits canadiens et à adopter plutôt une politique commerciale fondée sur la longue histoire et la relation unique qui unissent les deux nations.

« Bien qu'il soit vrai que les travailleur.euse.s et leurs communautés aient grandement souffert de décennies de soi-disant libre-échange, le Canada n'a jamais été le problème, a déclaré Mme Brown. Nos deux nations entretiennent une collaboration étroite, fondée sur plusieurs années d'intégration économique, ainsi que sur une coopération en matière de renseignement et de défense. Plutôt que d'imposer de nouveaux tarifs au moyen de l'article 338 ou de tout autre mécanisme, nous devrions travailler ensemble avec nos alliés canadiens pour limiter les pratiques commerciales illégales et promouvoir notre prospérité commune. »

« Le commerce déloyal n'a pas sa place dans l'économie globale et l'AIMTA soutient une application rigoureuse des règles commerciales qui protège les droits de la personne, défend les emplois bien rémunérés et exige que les contrevenants rendent des comptes, a déclaré M. Bryant. Mais la politique commerciale devrait également renforcer les partenariats avec les alliés qui partagent notre engagement en faveur de normes du travail équitables. Le Canada est l'un de nos plus proches partenaires économiques et nous exhortons l'administration à collaborer avec le gouvernement canadien afin de préserver la relation manufacturière intégrée qui soutient les travailleur.euse.s des deux côtés de la frontière. »

Le Président Donald Trump a signé le 20 juillet trois proclamations imposant des tarifs supplémentaires de 50 % sur plusieurs produits canadiens, qui entreront en vigueur après 30 jours. Cette mesure, ajoutée à d'autres mesures commerciales prises par l'administration américaine, a perturbé plusieurs aspects de nos relations commerciales bilatérales et créé un climat d'incertitude pour les producteurs et les travailleur.euse.s des deux pays, dont la valeur totale a dépassé les 700 milliards de dollars l'année dernière.

« Les membres des Métallos au Canada travaillent fièrement depuis toujours en coordination avec leurs homologues américains, avec des matériaux et des composantes qui traversent plusieurs fois notre frontière avant de devenir un produit fini, a déclaré Marty Warren, directeur national canadien des Métallos. Les travailleur.euse.s canadien.ne.s comprennent également les enjeux qui pèsent sur leurs emplois et leurs communautés si nous ne parvenons pas à freiner les pratiques commerciales illégales qui alimentent la surcapacité mondiale. Former un front uni contre les mauvais acteurs contribuera à faire avancer les intérêts des travailleur.euse.s des deux pays. »

« Les membres canadien.ne.s et américain.e.s de l'AIMTA fabriquent ensemble, chaque jour, des produits de pointe dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'industrie manufacturière, a déclaré David Chartrand, vice-président général canadien de l'AIMTA. Nos économies et nos membres prospèrent lorsque les États-Unis et le Canada travaillent main dans la main en tant que partenaires. Alors que ces mesures commerciales vont de l'avant, nous encourageons les deux gouvernements à continuer de renforcer cette relation et à protéger les emplois dans le secteur manufacturier qui font vivre les familles de travailleuses et travailleurs. »

Dans leur lettre adressée à M. Greer, les syndicats exhortent ce dernier à donner la priorité à lutter des mauvais acteurs comme la Chine, plutôt que de « creuser davantage le fossé entre nos nations » et ajoutent que « nos syndicats ont soutenu plusieurs des mesures commerciales prises par l'administration. Nous poursuivrons notre travail pour abandonner l'orthodoxie dépassée et erronée du libre-échange au profit de politiques commerciales qui tiennent compte de la réalité des marchés et des politiques de bon nombre de nos partenaires commerciaux. »

Lisez le texte intégral de la lettre ici.

Le Syndicat des Métallos représente 850 000 travailleuses et travailleurs dans les secteurs de la métallurgie, des mines, des pâtes et papiers, du caoutchouc, des produits chimiques, du verre, des pièces automobiles et de l'énergie, de même qu'un nombre croissant de membres dans les domaines de la technologie, de l'enseignement supérieur, du secteur public et des services.

L'AIMTA (Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale) représente environ 600 000 membres actifs et retraités dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, du transport aérien, de la construction navale, des chemins de fer, des transports en commun, de la santé, de l'automobile et d'autres industries à travers l'Amérique du Nord.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Pour plus d'informations, veuillez contacter : François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, [email protected]