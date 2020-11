TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement est plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier notre reprise pour l'après COVID-19.

Le député de Newmarket-Aurora, Tony Van Bynen, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de 350 000 $ pour aider la municipalité régionale de York à construire 70 bornes de recharge rapide de niveau 2 pour véhicules électriques (VE). Les bornes seront installées dans la région conformément à l'engagement du gouvernement à bâtir un avenir sobre en carbone.

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro. Il aidera aussi le gouvernement à honorer des engagements qu'il a pris récemment dans le discours du Trône, soit celui de rendre les véhicules zéro émission plus abordables et celui d'investir dans de nouvelles stations de recharge d'un bout à l'autre du pays.

Le gouvernement a investi plus de 300 millions de dollars pour financer le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues et à proximité d'immeubles d'habitation et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront faire rouler et recharger leur véhicule partout au Canada. Des fonds sont également accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous offrons aux automobilistes canadiens des solutions plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En investissant dans des infrastructures vertes, nous encourageons les déplacements en véhicules zéro émission. Et en offrant aux Canadiens des options plus propres sur les routes, nous réduirons la pollution et bâtirons un avenir plus viable pour tous. »

Tony Van Bynen

Député, Newmarket-Aurora

« Atteindre la carboneutralité d'ici 2051 est une priorité stratégique pour le York Regional Council. Grâce à une collaboration continue avec le gouvernement fédéral et à des investissements réalisés par le biais du fonds d'investissement pour les véhicules zéro émission, la région de York est apte à prendre des mesures novatrices pour électrifier son parc de véhicules et de répondre à la demande de la population en véhicules zéro émission. »

Wayne Emmerson

Président-directeur général, région de York

