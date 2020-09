Nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Squamish

SQUAMISH, BC, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Les ressources énergétiques du Canada font l'envie du monde. En tirant pleinement parti de cet avantage naturel, nous pouvons prendre la tête de la transition mondiale vers une économie carboneutre tout en renforçant notre compétitivité économique, en attirant des investissements et en créant de bons emplois.

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, a souligné aujourd'hui l'octroi de 100 000 $ pour la réalisation d'un projet qui incitera plus de gens à adopter des véhicules électriques et donnera plus de possibilités aux habitants de la Colombie-Britannique pour recharger leurs véhicules électriques.

Le ministère provincial de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières a versé une contribution supplémentaire de 50 000 $ au projet.

Les fonds ont permis d'installer deux bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) au Squamish Liquor Store dans le cadre de l'engagement des deux gouvernements à soutenir le secteur des transports dans sa transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

En partenariat avec LeadingAhead Energy Inc., qui a supervisé le projet dans son ensemble, la station soutiendra l'économie locale de Squamish en mettant à la disposition des conducteurs de VE des bornes de recharge rapide supplémentaires sur les routes de la Colombie-Britannique. Les bornes, qui sont maintenant en fonction, se trouvent à moins d'un kilomètre d'une autoroute ou d'une route principale.

Les fonds fédéraux pour le projet proviennent de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada et cadrent avec l'engagement du gouvernement du Canada d'atteindre un objectif ambitieux : faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules zéro émission.

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada investit plus de 300 millions de dollars pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE, qui comprend des stations de recharge près d'immeubles résidentiels, de lieux publics et de lieux de travail, ainsi que pour aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur VE un peu partout au Canada, y compris dans leurs lieux de vie, de travail et de loisir. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créeront de bons emplois, faciliteront la transition du Canada vers un avenir vert et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques à l'échelle nationale et internationale.

« Nous offrons aux automobilistes canadiens des solutions qui leur permettent de se rendre à destination de façon plus écologique. C'est grâce à des mesures de ce genre que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement du Canada ouvre de nouvelles possibilités originales qui profiteront à la population canadienne, à notre économie et à l'environnement. Cet investissement dans les véhicules électriques permet d'offrir aux conducteurs canadiens des solutions plus vertes sur les routes, favorisant notre transition vers un secteur des transports zéro émission concurrentiel. »

Patrick Weiler

Député, West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Nous collaborons avec des partenaires du gouvernement fédéral et de la collectivité pour développer le secteur des transports propres et élargir le réseau de recharge pour VE de la province. Grâce à cet investissement, il sera plus facile et plus pratique pour les Britanno-Colombiens d'adopter un véhicule électrique. »

Bruce Ralston

Ministre provincial de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières

« Nous sommes fiers d'offrir aux automobilistes ces précieuses bornes de recharge rapide dans la ville de Squamish, accélérant ainsi l'adoption des véhicules électriques en Colombie-Britannique et dans le corridor Sea-to-Sky. Travailler à ce projet avec LeadingAhead a été un véritable plaisir. LeadingAhead Energy a supervisé l'ensemble du projet, qui a exigé la contribution de BC Hydro, d'ingénieurs électriciens, d'entrepreneurs, d'arpenteurs, de municipalités et de fournisseurs, ainsi que des services de transport et d'installation. Nous collaborerons encore avec cette entreprise. L'aide financière de RNCan a donné un énorme coup de pouce à ce projet et permet à d'autres projets de ce genre d'avancer et de réduire l'empreinte écologique du Canada. »

Fred Hamel

Squamish Liquor Store (2016) Ltd



« L'objectif premier de LeadingAhead Energy est d'accélérer l'adoption de véhicules électriques en mettant notre précieuse expertise industrielle au service de nos clients. Travailler avec le Squamish Liquor Store a été un plaisir. Pendant tout le projet, nous avons fait la part belle à la communauté, représentant le Stawamus Chief et la baie Howe dans des illustrations personnalisées, en plus d'intégrer un accès pour fauteuils roulants dans le plan d'aménagement. Les deux bornes de recharge rapide sont gérées par une entreprise spécialisée dans les réseaux ouverts (Open Charge Point Protocol ou OCPP), protégeant à long terme l'investissement de nos clients et de RNCan. »

Maxime Charron

Président, LeadingAhead Energy Inc.

