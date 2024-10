OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada continue de soutenir les personnes touchées par l'écrasement tragique du vol 752 d'Ukraine International Airlines (PS752) et s'engage à poursuivre la réunification des membres des familles des victimes.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une nouvelle voie d'accès à la résidence permanente pour les familles des victimes de la tragédie du vol PS752. Du 28 octobre 2024 au 27 octobre 2025, les proches des victimes du vol PS752 qui étaient des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personne qui ont obtenu l'autorisation de travailler ou d'étudier au Canada peuvent désormais présenter une demande de résidence permanente.

Cette nouvelle voie sera accessible à la majorité des membres de famille désignés par l'Association des familles des victimes du vol PS752, qui ne pouvaient pas présenter une demande de résidence permanente en vertu des deux politiques d'intérêt public précédentes. De plus amples renseignements, notamment sur la manière de présenter une demande, sont publiés sur le site Web d'IRCC.

Cette nouvelle voie d'accès vient renforcer les mesures déjà prises par le Canada pour appuyer les familles dont les membres ont des liens étroits avec notre pays. Elle s'inscrit dans la foulée de nos efforts plus vastes pour assurer une plus grande transparence, une plus grande justice et un meilleur respect envers les victimes de cette tragédie et leurs êtres chers.

Citations :

« L'abattement du vol PS752 est un événement atroce. À l'heure de lancer cette nouvelle voie d'accès, nous réaffirmons notre engagement envers la compassion, la justice et les droits de la personne. Le Canada continue de rendre hommage aux victimes du vol PS752, témoignant ainsi de sa solidarité envers leurs familles et leurs proches, qui ont subi une perte irréparable. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'introduction de cette nouvelle voie d'accès à la résidence permanente constitue une bonne nouvelle pour les familles des victimes du vol PS752, en particulier les familles des victimes qui étaient des étudiants. Je tiens à remercier le ministre Miller pour son oreille attentive et son appui. Les familles ont besoin de soutien à l'heure où elles cherchent à se remettre de la perte tragique de leurs êtres chers. »

- Kourosh Doustshenas, B. Sc., CIPS, porte-parole et président du comité des relations avec le gouvernement et les intervenants de l'Association des familles des victimes du vol PS752

Faits en bref :

Le 8 janvier 2020, l'avion du vol PS752 a été abattu par deux missiles sol-air iraniens quelques instants après son décollage de Téhéran, en Iran . Les 176 passagers et membres d'équipage ont été tués, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

. Les 176 passagers et membres d'équipage ont été tués, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Le 25 septembre 2020, IRCC a instauré des mesures spéciales pour aider les familles de ressortissants étrangers des victimes du vol PS752 d'Ukraine International Airlines, qui ne pouvaient pas quitter le Canada en raison de la fermeture des frontières découlant de la pandémie.

Entre le 12 mai 2021 et le 11 mai 2022, une politique d'intérêt public temporaire a été instaurée pour faciliter la présentation d'une demande de résidence permanente par les membres de la famille élargie au Canada des citoyens canadiens et des résidents permanents des victimes du vol PS752.

le 11 mai 2022, une politique d'intérêt public temporaire a été instaurée pour faciliter la présentation d'une demande de résidence permanente par les membres de la famille élargie au Canada des citoyens canadiens et des résidents permanents des victimes du vol PS752. IRCC a lancé une politique d'intérêt public subséquente du 3 août 2022 au 2 août 2023 visant à soutenir la résidence permanente de certains membres de la famille élargie vivant à l'extérieur du Canada.

Le Canada poursuit sa coopération avec ses partenaires internationaux pour tenir l' Iran responsable de ses violations du droit international, en exigeant qu'il fournisse une explication complète, transparente et fiable concernant l'abattement.

poursuit sa coopération avec ses partenaires internationaux pour tenir l' responsable de ses violations du droit international, en exigeant qu'il fournisse une explication complète, transparente et fiable concernant l'abattement. Un groupe international de coordination et d'intervention pour soutenir les familles des victimes du vol PS752, composé de représentants du Canada, de la Suède, de l' Ukraine et du Royaume-Uni, coordonne les efforts juridiques afin d'assurer la transparence, la responsabilité et la justice auxquelles ont droit les familles et les proches.

Liens connexes

Nous suivre :

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Renée LeBlanc Proctor, Attachée de presse, Bureau du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613 952-1650, [email protected]