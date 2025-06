OTTAWA, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Randeep Sarai, Secrétaire d'État (Développement international), ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« À la Journée mondiale des réfugiés, le Canada réaffirme son engagement à répondre aux besoins humanitaires, à s'attaquer aux causes des déplacements de force, et à trouver des solutions durables pour les réfugiés et les autres personnes déplacées. Nous rendons hommage à leur force et à leur ténacité, et reconnaissons leurs contributions importantes dans les collectivités qui les accueillent.

En 2024, le nombre de personnes déplacées de force en raison de conflits qui s'intensifient, de crises émergentes, de persécution ou des effets des changements climatiques s'est élevé à 123,2 millions, le plus haut chiffre jamais enregistré. Le Canada a accueilli 49 000 réfugiés l'année dernière par l'entremise de programmes de réinstallation, y compris avec l'aide du gouvernement, du parrainage privé ou d'un mélange.

Nous travaillons avec des partenaires internationaux de confiance et d'expérience, comme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et l'Organisation internationale pour les migrations, pour donner la priorité au soutien aux populations déplacées de force les plus vulnérables. De 2024 à 2026, dans le cadre du programme des réfugiées parrainés par le gouvernement, le Canada réinstallera 12 000 réfugiés de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, 4 000 des Amériques et 4 000 de Soudan, y compris des femmes et des filles, des membres de la communauté LGBTQI+, des minorités religieuses et des personnes touchées par des conflits ou des déplacements.

En novembre, le Canada a annoncé un financement flexible de 50,4 millions de dollars sur quatre ans à l'UNHCR. Il s'ajoute à l'aide humanitaire que le pays lui fournit déjà, qui apporte du soutien vital et immédiat aux réfugiés et aux autres populations déplacées dans le monde pour répondre à leurs besoins humanitaires et de protection urgents.

Le Canada continue d'aider ceux qui sont touchés par des conflits, notamment au Soudan. En février 2025, nous avons élargi nos mesures d'immigration afin de réinstaller jusqu'à 4 000 réfugiés soudanais pris en charge par le gouvernement d'ici à 2026, et un autre 700 grâce au parrainage privé. Nous augmentons aussi les nombre de places pour la voie d'accès familiale à la résidence permanente de 3 250 à 5 000 demandes. Ces efforts permettront à près de 10 000 personnes de trouver la sécurité et de nouvelles perspectives au Canada.

En accueillant des réfugiés, nous réaffirmons les valeurs canadiennes de la compassion, des droits de la personne et de l'inclusion. Ensemble, nous bâtissons un pays plus fort et plus endurant, où chacun peut s'épanouir en sécurité et en paix. »

