OTTAWA, ON, le 30 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, à l'occasion de sa première cérémonie en tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et d'une cérémonie spéciale marquant la fête du Canada, accueillera 51 nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens du Canada, originaires de 31 pays différents. La cérémonie sera présidée par la juge de la citoyenneté Joan Mahoney.

Date : Le mardi 1er juillet 2025 Heure : 10 h (HA) Lieu : Halifax

La cérémonie sera diffusée en direct sur YouTube.

Pour assister à l'événement en personne, les médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et leur média à [email protected] avant le lundi 30 juin à 17 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada » dans l'objet du courriel.

avant le . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada » dans l'objet du courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HA).

Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

