Nouvelle voie d'accès à la fonction de policier-enquêteur : Une première cohorte complète sa formation à l'École nationale de police du Québec

NICOLET, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Douze policiers-enquêteurs ont reçu aujourd'hui leur attestation de réussite du Programme de formation préparatoire en enquête, à l'École nationale de police du Québec, marquant ainsi l'histoire de la fonction policière au Québec.

Le programme de formation préparatoire en enquête permet à des personnes embauchées par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) et provenant d'un milieu différent que le milieu traditionnel policier de pouvoir aspirer à la fonction spécialisée d'enquêteur. Ces personnes n'ont pas à suivre la formation collégiale en techniques policières, ni le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l'École nationale de police du Québec (ENPQ).

Cette première cohorte de policiers-enquêteurs issue de cette nouvelle voie d'accès à la fonction au sein du CLCC est notamment composée d'experts dans les domaines de la finance, de la comptabilité et du droit qui ont choisi de se dévouer à temps plein aux enquêtes complexes de corruption.

« Nous écrivons un nouveau chapitre de la spécialisation de la police au Québec avec cette nouvelle voie d'accès à la fonction d'enquêteur. Nous sommes convaincus que ces nouveaux policiers amèneront une profondeur et un regard neuf sur le traitement de nos enquêtes », se réjouit le commissaire Gaudreau.

Le programme de formation préparatoire en enquête est d'une durée de 600 heures, réparties sur une période de 15 semaines. Il est composé d'un volet collégial, d'une durée de 9 semaines, et d'un volet ENPQ, d'une durée de 6 semaines.

« Je suis fier du travail collaboratif soutenu entre l'ENPQ, le collège Ahuntsic et le CLCC. Il a permis de mettre en place ce programme de formation novateur qui répond également au besoin d'une police diversifiée avec une expertise de base en enquête. Je tiens également à féliciter les diplômés qui ont su mettre en place les conditions pour réussir leur formation », déclare le directeur général de l'ENPQ, M. Pierre St-Antoine.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

