NOUVELLE VICE-PRÉSIDENCE ET NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

« Toutes mes félicitations à Mme Joia Duskic pour sa nomination à la vice-présidence du CjM. C'est avec enthousiasme que j'entrevoie notre collaboration! C'est également un plaisir d'accueillir Mme Catherine Maertens en tant que nouvelle membre et de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de M. Rizwan Ahmad Khan » a déclaré la conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, Mme Despina Sourias.

Vice-présidence

Mme Joia Duskic, vice-présidente

Œuvrant dans le milieu des arts en tant que médiatrice culturelle au sein d'institutions artistiques montréalaises et chercheuse émergente au cœur du département d'histoire de l'art de l'Université Concordia, Joia Duskic recherche présentement les corrélations entre l'art public du milieu urbain et les systèmes curatoriaux du milieu muséal. Candidate à la maîtrise en histoire de l'art à Concordia, elle détient un baccalauréat en histoire de l'art de la même université.

Née et élevée dans l'arrondissement de Lachine, elle est consciente que l'époustouflant environnement naturel dont elle est témoin quotidiennement le long des berges du Canal, convient en une portion du territoire non cédé de la Nation Kanien'kehá:ka. Cette réflexion sur l'origine et corollairement sur le développement effervescent de Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal sera assurément transposée dans les discussions qu'elle souhaite susciter auprès de ses pairs.

Elle aspire à porter la voix des jeunes montréalais convoitant une carrière au sein du riche milieu artistique montréalais. De ce fait, elle nourrira certaines réflexions sur les infrastructures publiques ayant le pouvoir de développer la fibre artistique des enfants et des adolescent-es de la métropole. Récipiendaire du Francine V. Jones Art Conservation Study Award, du R. Bella Rabinovitch Art History Prize, du Top Concordian Graduate Entrance Scholarship et du Elspeth McConnell Fine Arts Award, elle porte fièrement le rôle de membre du Conseil jeunesse de Montréal et désire avant tout rendre accessible l'éducation artistique qu'elle a eu la fortune d'obtenir.

Nouvelle membre

Mme Catherine Maertens

Catherine Maertens est analyste de recherche chez la firme de sondage Léger. Elle se spécialise dans l'analyse de données politiques et s'investit dans des projets de recherche qui traitent de divers enjeux d'actualité et d'intérêt public. Diplômée d'un baccalauréat en relations et droit international de l'UQAM, Catherine Maertens a également étudié à l'Université de Bergen en Norvège afin de suivre des cours traitant de la politique scandinave et des populations autochtones dans le cercle arctique. Elle s'est ensuite concentrée sur les enjeux de politique québécoise et canadienne en complétant une maîtrise en sciences politiques à l'Université Concordia. Son mémoire porte sur la réception des revendications autonomistes des Inuits du Nunavik par les partis souverainistes au Québec. Passionnée par sa recherche récemment récompensée par un prix de la fondation Maurice-Séguin, elle travaille sur l'adaptation de son mémoire en essai politique.

Amoureuse de Montréal, Catherine Maertens a vécu trois ans dans l'arrondissement de Ville-Marie et vient d'emménager dans le Vieux-Rosemont. Au sein du CjM, elle souhaite encourager la ville à développer davantage le transport actif et permettre aux Montréalais-es de mieux embrasser leur nordicité que ça soit par la facilitation du vélo d'hiver ou la création de places publiques festives. La scène musicale représente pour elle l'une des plus grandes richesses montréalaises qui mérite plus que jamais d'être chérie et célébrée à la suite de deux années éprouvantes pour le milieu culturel. Ainsi, Catherine Maertens a de grandes ambitions pour Montréal et souhaite rêver collectivement à une ville où il fera bon vivre pour la jeunesse montréalaise.

Renouvellement de mandat

M. Rizwan Ahmad Khan

Rizwan Ahmad Khan étudie en droit à l'Université du Québec à Montréal. Interpellé par la politique, la justice sociale ainsi que par les enjeux collectifs, il a été président de son association étudiante au collège Ahuntsic de 2017 à 2019. Il a entre autres activement revendiqué la mise en place d'assurances santé pour les étudiant.es ainsi qu'une augmentation salariale des employé.es au café étudiant, et ce, dans le but d'atteindre l'objectif du salaire minimum à 15 $ l'heure.

De plus, il s'implique dans son quartier natal, notamment au sein du Comité d'action de Parc-Extension (CAPE), qui défend les droits des locataires face aux enjeux d'embourgeoisement, d'éviction ainsi que d'insalubrité du logement. Croyant fermement que le logement est un droit humain fondamental, il milite au sein de son quartier pour plus de logements abordables respectant la dignité des Montréalais.es vivant dans la précarité. Il s'implique également au sein de la Communauté musulmane Ahmadiyya de Montréal en tant que responsable des affaires publiques, où il désire promouvoir un dialogue interculturel et interreligieux pour combattre les préjugés et promouvoir un meilleur vivre-ensemble au sein de la société québécoise.

Par sa participation au CjM, Rizwan désire encourager l'implication des jeunes issus des communautés ethnoculturelles qui se sentent peu représentées au sein des institutions de la Ville. Il espère pourvoir contribuer à rendre la Ville réellement inclusive et plus juste pour tous.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

