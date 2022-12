Nouvelle taxe sur le vapotage. Encore une mesure pour retourner les Québécois à la cigarette

MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 7 décembre dernier, le ministre des Finances, M. Eric Girard, a annoncé dans sa mise à jour économique et financière, l'augmentation des taxes sur le vapotage afin de s'arrimer avec le gouvernement fédéral. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) critique fortement cette nouvelle mesure. Alors que le gouvernement de la CAQ prétend s'attaquer à l'inflation, il annonce du même coup une nouvelle taxe majeure qui aura pour effet d'augmenter le prix de détail des produits de vapotage de 40 à 80%. Si cette mesure va de l'avant, les vapoteurs Québécois verront les taxes, déjà excessives, encore doubler car une nouvelle taxe fédérale sur le vapotage entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Cela limitera, encore une fois, les vapoteurs et le million de Québécois qui fument toujours, d'avoir accès à un produit reconnu et efficace pour arrêter de fumer.

Dans sa déclaration, le ministre Girard prétend, en instaurant une nouvelle taxe, vouloir s'attaquer au vapotage chez les jeunes. « Dans un premier temps, la CDVQ soutient parfaitement le fait qu'aucun jeune ne devrait vapoter. Par contre, cet argument est farfelu car la loi interdit déjà la vente de produits de vapotage aux jeunes. Une récente étude a démontré que la vaste majorité des jeunes âgés entre 15 à 19 ans qui vapotent ont déclaré avoir utilisé leur réseau, que ce soit un ami ou un membre de la famille, pour se procurer leur produit. Le gouvernement se traîne les pieds dans l'application de la loi. Au lieu de priver des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises qui utilisent le vapotage comme moyen pour arrêter de fumer, il devrait faire appliquer fermement les lois existantes » a commenté Valérie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

LE TAUX DE VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES N'A PAS AUGMENTÉ DEPUIS 2019

La CDVQ invite d'ailleurs le ministre Girard, qui semble beaucoup aimer s'inspirer du gouvernement fédéral, à consulter le tout nouveau RAPPORT SUR LE PREMIER EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE1, publié le 9 décembre dernier par Santé Canada. Ce rapport confirme que le taux de vapotage chez les jeunes n'a pas augmenté depuis 2019.

De plus, le rapport confirme l'importance du vapotage dans un processus de cessation tabagique comme en fait mention cet extrait «…des données solides montrent que pour les personnes qui cessent complètement de fumer et passent au vapotage, le vapotage constitue une source de nicotine moins nocive que les cigarettes. Une revue systématique récente sur l'efficacité́ des cigarettes électroniques révèle que les produits de vapotage contenant de la nicotine aident les gens à cesser de fumer pendant six mois au moins, et la proportion de personnes qui cessent de fumer est plus élevée qu'avec les thérapies de remplacement de la nicotine. »



1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-examen-legislatif-loi-tabac-produits-vapotage/rapport-final.html

Avant d'imposer une nouvelle taxe qui limitera l'accès aux produits de vapotage, le gouvernement du Québec devrait attendre et analyser les résultats de l'effet de l'augmentation de la taxe fédérale sur le taux de vapotage. À part vouloir taxer les Québécois encore plus, il n'y a aucune logique derrière cette décision.

« Les ex-fumeurs et les fumeurs qui désirent arrêter de fumer ont besoin de produits comme ceux du vapotage, pas de nouvelles taxes. Alors que le Québec enregistre son plus bas niveau de tabagisme, le gouvernement, avec sa nouvelle taxe, risque de compromettre tous ces efforts. Ainsi, nous demandons au ministre Girard ainsi qu'au premier ministre François Legault d'entendre raison et de ne pas suivre le gouvernement fédéral en imposant une nouvelle taxe sur le vapotage » de conclure Mme Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

