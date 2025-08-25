LÉVIS, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins annonce la composition de son comité de direction à l'aube de l'entrée en fonction de son nouveau président et chef de la direction, Denis Dubois. Depuis 125 ans, Desjardins accompagne ses membres et clients et les communautés dans la réalisation de leurs ambitions. C'est avec une énergie renouvelée que trois nouvelles personnes rejoindront les neuf membres qui siègent déjà au comité de direction afin de poursuivre dans la voie des orientations visant à bonifier l'expérience des membres et des clients, tout en assurant une croissance durable et responsable de la plus importante coopérative financière en Amérique du Nord.

Chantal Gagné agira à titre de première vice-présidente, Assurance de personnes. Actuellement vice-présidente, Assurance de personnes et Distribution indépendante, elle cumule 18 années d'expérience chez Desjardins. Elle a amorcé sa carrière dans le secteur de l'assurance de dommages, où elle a occupé des postes en actuariat, en souscription et en réclamations. Au cours des cinq dernières années, elle a joué un rôle clé dans la transformation de l'assurance de personnes. Elle est reconnue pour son engagement, sa capacité à concrétiser les projets et sa proximité avec ses équipes ainsi qu'avec ses partenaires d'affaires.

Daniel Grossi sera nommé premier vice-président, Technologies de l'information. Il occupe actuellement le poste de chef Technologies, Exploitation et Architecture d'entreprise. Fort de près de 25 ans d'expérience en gestion, dont les 9 dernières au sein de Desjardins, Daniel Grossi se distingue par son leadership en transformation numérique, son sens de l'innovation et sa capacité à optimiser l'expérience des membres et des clients.

Sébastien Vallée agira à titre de premier vice-président, Gestion de patrimoine. Chez Desjardins depuis 2000, il cumule plus de 15 ans d'expérience à des postes de cadre et de cadre supérieur dans le secteur de la gestion de patrimoine, dont celui de vice-président, Solutions de placement, qu'il occupe actuellement. Reconnu pour son engagement et son leadership rassembleur, il siège notamment au Comité consultatif sur les produits d'investissement de l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'au Comité innovation et développement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

À compter du 2 septembre, les 12 membres du comité de direction, engagés à toujours bien répondre aux besoins des membres et clients et des communautés, seront :

Denis Dubois , président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins Johanne Duhaime , première vice-présidente principale, Technologies et Performance organisationnelle

, première vice-présidente principale, Technologies et Performance organisationnelle Marie Huguette Cormier, première vice-présidente, Expérience membre et client, Coopération et Transformation humaine

Di-Thai Hua , premier vice-président, Opérations

, premier vice-président, Opérations Nathalie Larue , première vice-présidente, Services aux particuliers et Vie associative

, première vice-présidente, Services aux particuliers et Vie associative Jean-Yves Bourgeois , premier vice-président, Services aux entreprises

, premier vice-président, Services aux entreprises Valérie Lavoie, première vice-présidente, Assurance de dommages

Alain Leprohon , premier vice-président, Finances, et chef de la direction financière

, premier vice-président, Finances, et chef de la direction financière Antoine Avril , premier vice-président et chef de la gestion des risques

, premier vice-président et chef de la gestion des risques Daniel Grossi , premier vice-président, Technologies de l'information

, premier vice-président, Technologies de l'information Sébastien Vallée, premier vice-président, Gestion de patrimoine

patrimoine Chantal Gagné, première vice-présidente, Assurance de personnes

Ces changements à la haute direction s'inscrivent également dans le contexte du départ de deux membres du comité de direction qui passent le flambeau après avoir contribué de manière significative au Mouvement, Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation et Isabelle Garon, première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président. Le Mouvement Desjardins tient à les remercier pour leur immense apport à l'organisation.

Rappelons que depuis mars 2024, les fonctions de président du conseil d'administration et de président et chef de la direction du Mouvement Desjardins sont séparées. Comme annoncé en mai 2024, la présidence du conseil d'administration du Mouvement Desjardins est occupée par M. Louis Babineau.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

